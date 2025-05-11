تراجع أرباح أرامكو السعودية 4,6% في الربع الأول من 2025

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أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة الأحد تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليبلغ 26 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) “بلغ صافي الدخل 97,54 مليار ريال سعودي (26 مليار دولار) للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 102,27 مليار ريال سعودي (27,27 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2024”.

وعزت أرامكو، وهي سادس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بغالبيتها للدولة، التراجع إلى “تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المرتبط بالمبيعات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل”.

وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر “تأثرت أسواق الطاقة العالمية في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيّرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثّر على أسعار النفط”.

وأضاف “رغم ذلك، أظهر الأداء المالي القوي لأرامكو السعودية المزايا التي تتمتع بها الشركة من حيث حجمها الفريد وموثوقيتها، والتكاليف المنخفضة لأعمالها، وتركيزها على الكفاءة والتقنيات المتقدمة”.

وأوضح الخبير في قطاع الطاقة المقيم في الإمارات ابراهيم عبدالمحسن بأن التراجع سببه الضغوطات التي يتعرض لها السوق منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد وكالة فرانس برس أنّ “السوق تعرض لضغوط وبدأ أداؤه في التراجع مع الربع الأول من عام 2025، بسبب ضعف أساسيات العرض والطلب: تباطؤ الطلب الصيني على الخام، والحرب التجارية الأميركية، وتعديل سياسة إنتاج +أوبك+”.

وتابع أنّه “من المتوقع أن تواجه السوق ضغوطا أقوى في النصف الثاني من العام الجاري، حال تصاعد الحرب التجارية الأميركية، وعدم التزام بعض أعضاء التحالف بحصص الإنتاج المقررة. الأمر ربما يؤثر على أرباح شركات النفط”.

وتأتي نتائج الشركة فيما بدأت أسعار النفط تستقر حول 60 دولارا للبرميل بعدما انخفضت الاسبوع الماضي بأكثر من 3 بالمئة، عقب إعلان دول تحالف أوبك بلاس زيادة كبيرة في الإنتاج، ووسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطلب والتجارة الدولية.

-تراجع مستمر في الإيرادات –

وتملك الحكومة السعودية راهنا 81,5 بالمئة من أسهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزا للأعمال والسياحة والرياضة.

وحقّقت أرامكو أرباحا قياسية في 2022 بلغت 161,1 مليار دولار ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض بموازنتها منذ نحو عقد، قبل أنّ تتراجع في العاميين التاليين على وقع تراجع أسعار النفط، مسجلة 106 مليارات دولار فقط في 2024، بتراجع بلغ أكثر من 12% عن عام 2023.

ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 2,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز حتى العام 2027.

والإثنين، أعلنت الوزارة عن الميزانية الفعلية للربع الأول لعام 2025 مشيرة إلى تسجيل عجز قدره58,7 مليار ريال (15,6 مليار دولار).

وقال الخبير عبد المحسن إنّ “السعودية قادرة على الصمود أمام تراجع أسعار النفط وانخفاض عائدات الصناعة، بسبب السيولة الإضافية بحوزة الكيانات المالية، والأهم القدرة على الوصول لأسواق التمويل الدولية، مما سيدعم تنفيذ مشاريع رؤية 2030”.

– زيادة مقبلة في الإنتاج –

ويبلغ إنتاج المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليا 9,2 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل.

لكنّ هذا المستوى سيتغير قليلا الشهر المقبل إلى 9,37 مليون برميل، حسب ما أفادت شركة “جدوى” للاستثمار ومقرها الرياض الاسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه أعلى مستوى إنتاج منذ حزيران/يونيو 2023.

والاسبوع الماضي، أعلنت ثماني دول منضوية في أوبك بلاس زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران/يونيو.

بموجب الزيادة، ستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف، بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران/يونيو، كما هو المستوى خلال أيار/مايو، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة مقدارها 137 ألف برميل يوميا.

وادرجت أرامكو، درّة تاج الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط، في البورصة السعودية في 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها، فيما جمع طرح ثانوي العام الماضي لنحو 1,7 مليار سهم 12,35 مليار دولار.

وتعد أرامكو إحدى شركتين غير أميركيتين فقط على لائحة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة نحو 1,7 تريليون دولار، حسب بيانات موقع “كمبانيز ماركت كاب”.

ويتواكب تراجع أرباح أرامكو مع انخفاض أرباح شركات النفط الكبرى بالعالم على وقع تراجع أسعار النفط الخام مؤخرا.

الشهر الماضي، أعلنت شركة “بي بي” (بريتش بتروليوم سابقا) انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول من العام إلى 687 مليون دولار، مقارنة مع 2,3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

هت/لين