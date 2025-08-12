The Swiss voice in the world since 1935
تراجع قيمة صندوق الثروة السيادي النروجي بسبب تقلّبات العملة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن صندوق الثروة السيادي النروجي الذي يعد الأكبر في العالم تسجيل عائدات على الاستثمار نسبتها 5,7 في المئة في النصف الأول من 2025، لكن تذبذب العملة أدى إلى تراجع قيمته الإجمالية.

وتقدّر قيمة الصندوق بنحو 1,9 تريليون دولار، وتغذيه العائدات من صادرات الدولة الغنية بالنفط من الطاقة مع استثمارات في أكثر من 8600 شركة حول العالم.

وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق، في بيان إن “النتيجة مدفوعة بالعائدات الجيدة لسوق الأسهم، خصوصا في القطاع المالي”.

وأضاف بأن عائدات استثمارات الأسهم بلغت 6,7 في المئة.

مع ذلك، تراجعت قيمة الصندوق بـ156 مليار كرونر (15,2 مليار دولار) في الفترة ذاتها، مع ارتفاع قيمة الكرون مقابل العملات الرئيسية.

وأعلن الصندوق الاثنين بأنه باع حصصه في 11 شركة إسرائيلية وبأنه سيفسخ عقودا مع مدراء خارجيين في إسرائيل، وسيغيّر توجيهاته المرتبطة بالشركات التي يمكنه الاستثمار فيها.

وأعقبت الخطوة تقريرا صدر عن صحيفة “أفتنبوستن” كشف بأن الصندوق استثمر في شركة “بيت شيمش القابضة” للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية في ظل تواصل حرب غزة.

دفع ذلك رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ أجراء مراجعة بشأن الاستثمارات الإسرائيلية.

وأكد تانغن الثلاثاء أن “بيت شيمش” كانت من بين الشركات التي تم بيعها وبأنه يتوقع بأن يسحب الصندوق استثماراته من شركات أخرى.

جلل/لين/ص ك 

قراءة معمّقة

