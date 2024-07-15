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تراجع كبير في أرباح “سواتش” خلال النصف الأول بسبب السوق الصينية

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سجلت مجموعة سواتش السويسرية للساعات تراجعاً في أرباحها خلال النصف الأول من العام بسبب أزمة سوق السلع الفاخرة في الصين، فيما حذرت الشركة الاثنين من أن الصعوبات في سوقها الرئيسية ستستمر في الفترة المتبقية من العام.

وتراجعت الأرباح بنسبة 70,5 بالمئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، مسجّلة 147 مليون فرنك سويسري (164 مليون دولار)، مع انخفاض المبيعات بنسبة 14 بالمئة إلى 3,4 مليارات فرنك.

وقالت سواتش، المعروفة بساعاتها البلاستيكية ذات الألوان الزاهية، والتي تملك عدداً من العلامات التجارية الفاخرة بينها “لونجين” و”أوميغا” و”تيسو”، إن انخفاض الطلب على المنتجات الراقية أضرّ بأدائها.

وأشارت الشركة إلى أن الانخفاض في المبيعات “نتج عن الانخفاض الحاد في الطلب على السلع الفاخرة في الصين”، بما يشمل هونغ كونغ وماكاو.

وكان محللون استطلعت وكالة الأنباء المالية السويسرية “ايه دبليو بي” AWP آراءهم قد توقعوا تحقيق أرباح صافية أعلى بكثير عند مستوى 354 مليون فرنك.

وانخفضت أسهم سواتش بنسبة 9,3 في المئة مع اقتراب منتصف النهار الاثنين، في حين ارتفع مؤشر “اس ام اي” SMI السويسري بنسبة 0,4 في المئة.

وقال المحلل في شركة “برنشتاين” لوكا سولكا، في مذكرة للعملاء إنّ “مجموعة سواتش هي الأكثر تماساً مع المستهلكين الصينيين من الطبقة المتوسطة، الذين يظهر بوضوح أنهم قلّصوا استهلاكهم”.

وتشعر الشركات الفاخرة بشدة بالضغوط الاقتصادية المتفاقمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ استغنت شركة “بُربُري” عن رئيسها التنفيذي الاثنين بعد إعلان نتائج مالية “مخيبة للآمال”، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء الضعيف في الصين.

وعزت سواتش أداءها الضعيف إلى قرارها التخلي عن صرف عمّال والحفاظ على طاقتها الإنتاجية لتكون قادرة على الاستجابة لانتعاش السوق.

وقالت إن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها لخفض التكاليف ستبدأ تؤتي ثمارها في النصف الثاني من العام.

وبشكل عام، قالت سواتش “إنها تتوقع أن يتحسن الوضع بقوة في النصف الثاني من العام”.

لكن من المرجح أن تستمر التحديات المرتبطة بالسوق الصينية في قطاع السلع الفاخرة بأكمله حتى نهاية العام.

وقالت سواتش “ومع ذلك، تظل الإمكانات التي توفرها الصين على حالها”.

نوو/جك/نور

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