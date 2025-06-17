ترامب: أريد “نهاية حقيقية” للمشكلة النووية مع إيران

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من ستيفن شير وباريسا حافظي وجنى شقير

تل أبيب/دبي (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد “نهاية حقيقية” للمشكلة النووية مع إيران، وأشار إلى أنه ربما يرسل اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين للقاء مسؤوليين إيرانيين مع دخول الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران يومها الخامس.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد يواجه مصير صدام حسين، الذي أُطيح به في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وأُعدم في النهاية بعد محاكمة.

وقال كاتس لمسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار “أحذر الدكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين”.

وقال ترامب للصحفيين بعدما غادر كندا في منتصف ليل يوم الاثنين بعد المشاركة في قمة دول مجموعة السبع، إنه يتوقع ألا تخفف إسرائيل من هجماتها على إيران.

وأضاف “ستعرفون ذلك خلال اليومين المقبلين… لم يخفف أحد هجماته حتى الآن”.

وبشأن احتمال إرسال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس جيه.دي فانس للقاء مسؤولين إيرانين، قال ترامب “ربما”.

وأكدت واشنطن أن ترامب لا يزال يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع إيران حتى مع تصاعد المواجهة العسكرية.

ودعا قادة العالم المشاركون في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا إلى التهدئة في أسوأ صراع بين العدوين الإقليميين، وقالوا إن إيران مصدر لعدم الاستقرار ويجب ألا تملك أبدا سلاحا نوويا وأكدوا في الوقت نفسه على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال ترامب، الذي غادر القمة مبكرا بسبب الوضع في الشرق الأوسط، إن ذلك “لا علاقة له” بالعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران، نافيا تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن الولايات المتحدة بادرت باقتراح لوقف إطلاق النار.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال في وقت متأخر يوم الاثنين “خطأ! ليس لديه أي فكرة عن سبب توجهي الآن إلى واشنطن، لكن الأمر بالتأكيد لا علاقة له بوقف إطلاق النار. إنه أكبر من ذلك بكثير”.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومركز عمليات لجهاز المخابرات (الموساد) في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء. ولم يصدر أي تأكيد إسرائيلي لهذه الهجمات.

وبدأت إسرائيل حربها الجوية بهجوم مفاجئ أودى بحياة قادة عسكريين إيرانيين، بالإضافة إلى بعض من العلماء النوويين. وأعلنت أنها تسيطر حاليا على المجال الجوي الإيراني وتعتزم تصعيد حملتها في الأيام المقبلة.

وقال ترامب مرارا إن الهجوم الإسرائيلي يمكن أن ينتهي سريعا إذا وافقت إيران على المطالب الأمريكية بقبول قيود صارمة على برنامجها النووي.

وذكر ترامب يوم الاثنين “ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. قلت ذلك مرارا! يجب على الجميع إخلاء طهران على الفور!”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن الحرس الثوري أعلن يوم الثلاثاء إطلاق موجة جديدة أقوى من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال قائد عسكري إيراني كبير إن موجة جديدة من الطائرات المسيرة ستضرب إسرائيل.

وذكرت وكالة نور نيوز الإيرانية يوم الثلاثاء أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في مدينة كاشان بوسط إيران في هجوم إسرائيلي.