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ترامب: أمريكا لا تزال ملتزمة بالحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن بلاده لا تزال ملتزمة بحل القضية النووية الإيرانية دبلوماسيا، لكنه أضاف أنه يتعين على الجمهورية الإسلامية أولا أن تتخلى عن آمالها في امتلاك سلاح نووي.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال “لا نزال ملتزمين بحل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية!”.

وأضاف “صدرت توجيهات لإدارتي بأكملها بالتفاوض مع إيران. قد تكون دولة عظيمة، لكن عليها أولا أن تتخلى وبشكل تام عن آمالها في الحصول على سلاح نووي”.

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