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ترامب: على إيران التحرك سريعا إزاء مقترح الاتفاق النووي

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن إيران تلقت مقترح الإدارة الأمريكية، وهي تعلم أن عليها التحرك سريعا، وذلك بعدما ذكر يوم الخميس أن واشنطن وطهران قريبتان من التوصل إلى اتفاق نووي.

وجاء في تسجيل صوتي لتصريحاته أنه قال للصحفيين يوم الجمعة على متن طائرة الرئاسة الأمريكية بعد مغادرته الإمارات “لديهم مقترح. والأهم من ذلك أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا فسيحدث أمر سيء”.

وقال مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إن طهران لم تتلق المقترح الأمريكي بعد، “لكن عُمان حصلت عليه وستسلمه إلى طهران قريبا”.

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