ترامب: على حماس أن “تفعل الصواب” وإلا ستواجه “قوة كبيرة” من الحلفاء

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن العديد من حلفاء الولايات المتحدة عبروا عن ترحيبهم بفرصة الذهاب إلى غزة والقضاء على حماس “بقوة كبيرة”، لكنه أشار إلى أنه ليس هناك حاجة لذلك حتى الآن.

وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال) “قلت لهذه الدول، وإسرائيل، ‘ليس بعد!’، لا يزال هناك أمل في أن تفعل حماس الصواب. وإن لم تفعل، فستكون نهاية حماس سريعة وقاسية! أود أن أشكر جميع الدول التي اتصلت للمساعدة”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

