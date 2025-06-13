ترامب: من غير الواضح ما إذا كان لا يزال لإيران برنامج نووي

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من ستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز في مقابلة عبر الهاتف يوم الجمعة إن من غير الواضح ما إذا كانت إيران لا يزال لديها برنامج نووي بعد الهجمات الإسرائيلية عليها.

وأضاف ترامب لرويترز أن الولايات المتحدة لا يزال لديها محادثات نووية مزمعة مع إيران يوم الأحد، لكنه غير متأكد مما إذا كانت ستجرى هذه المحادثات.

وذكر أن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لإيران للتوصل إلى اتفاق.

وتابع ترامب “حاولت إنقاذ إيران من الإذلال والموت”.

ومضى قائلا إنه ليس قلقا من اندلاع حرب في المنطقة نتيجة للضربات الإسرائيلية.