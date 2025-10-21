ترامب ضغط على زيلينسكي للتنازل عن منطقة دونباس في شرق أوكرانيا (مسؤول)

ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتنازل عن منطقة دونباس في شرق البلاد مقابل السلام، وذلك خلال محادثات “متوترة” أجرياها الجمعة في واشنطن، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأشار المسؤول إلى أن المحادثات مع ترامب كانت “غير سهلة”، لافتا إلى أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب تبدو وكأنها “تدور في حلقة مفرغة”.

التقى زيلينسكي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وكان يأمل الاستفادة من تزايد استياء ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على خلفية رفض الأخير التجاوب مع دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار.

لكن الرئيس الأوكراني عاد خالي الوفاض بعدما رفض ترامب إمداد أوكرانيا بصواريخ توماهوك البعيدة المدى وحضّه على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وعقد لقاء ترامب وزيلينسكي غداة محادثة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي مع بوتين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب حضّ زيلينسكي على سحب القوات من أراض ما زالت تحت سيطرتها، قال المسؤول مشترطا عدم كشف هويته “نعم، هذا صحيح”.

خلال حملته الانتخابية، تباهى ترامب بقدرته على إنهاء حرب أوكرانيا في غضون 24 ساعة من عودته إلى السلطة، وكرر القول إن الحرب التي أمر بها بوتين، لم تكن لتبدأ لو كان هو رئيسا بدلا من سلفه الديموقراطي جو بايدن.

لكن دعواته لبوتين والضغوط الكبيرة التي مارسها على زيلينسكي للموافقة على تقديم تنازلات فشلت في إقناع الرئيس الروسي.

