ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني (مسؤول أميركي)

afp_tickers

2دقائق

قال مسؤول أميركي كبير لوكالة فرانس برس إن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وصرّح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته “اكتشفنا أن الإسرائيليين لديهم خطط لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني. عارضها الرئيس ترامب، وقلنا للإسرائيليين ألا يقدموا على ذلك”.

وأطلقت إسرائيل حملة هجمات واسعة النطاق على إيران الجمعة، مستهدفة خصوصا مواقع عسكرية ونووية، بهدف معلن هو منعها من تطوير أسلحة نووية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ضباط إيرانيين كبار، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وتسعة علماء نوويين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عبر شبكة فوكس نيوز الأميركية، أن رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه قتلا في هجوم عسكري في طهران.

وفي وقت سابق الأحد، دعا دونالد ترامب البلدين إلى “إبرام تسوية”. وأضاف الرئيس الأميركي أنه “من الممكن” أن تتدخل الولايات المتحدة في النزاع، لكنها ليست طرفا مباشرا فيه “في الوقت الراهن”. وقال أيضا إنه “منفتح” على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور الوسيط في النزاع بين إسرائيل وإيران.

وبعد عقود من الحروب بالوكالة والعمليات المحدودة، تتصادم الدولتان العدوتان في الشرق الأوسط لأول مرة عسكريا بشكل مباشرة بهذه الشدة.

دك/ح س/الح