ترامب في قطر: أمريكا ترغب في جعل غزة “منطقة حرية”

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من جرام سلاتري

الدوحة (رويترز) – جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس رغبته في السيطرة على قطاع غزة وقال خلال اجتماع أعمال في قطر إن الولايات المتحدة “ستجعله منطقة حرية” وذكر أنه لم يتبق شيء لإنقاذه في الأراضي الفلسطينية.

وطرح ترامب فكرته بشأن غزة لأول مرة في فبراير شباط، قائلا إن الولايات المتحدة ستطور القطاع وتجبر الفلسطينيين على النزوح إلى أماكن أخرى. وأثارت الخطة تنديدات عالمية، ويرى فلسطينيون ودول عربية والأمم المتحدة أنها تصل إلى حد التطهير العرقي.

ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، داخليا مع استمرار إسرائيل في شن حملة عسكرية أدت إلى مقتل ما يقرب من 53 ألف فلسطيني وتدمير مساحات واسعة من القطاع. وبدأت إسرائيل حملتها بعد هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال ترامب، في كلمة أمام مجموعة من المسؤولين وقادة الأعمال في قطر التي تستضيف المكتب السياسي لحماس في الدوحة منذ سنوات، إن لديه “تصورات لغزة أعتقد أنها جيدة للغاية: اجعلوها منطقة حرية، ودعوا الولايات المتحدة تتدخل”.

وأضاف ترامب أنه شاهد “صورا جوية تظهر أنه لا يوجد أي مبنى قائم تقريبا. لا يبدو الأمر أنكم تحاولون إنقاذ شيء ما. لا توجد أي مبان. يعيش الناس تحت أنقاض المباني المنهارة، وهو أمر غير مقبول”.

وتابع “أريد أن أرى غزة منطقة حرية. وإذا لزم الأمر، أعتقد أنني سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة، وجعلتها منطقة حرية. دعوا بعض الأشياء الجيدة تحدث”.

وذكر ترامب في وقت سابق أنه يريد تحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

ويرفض الفلسطينيون بشدة أي خطة تتضمن تركهم غزة، ويشبهون هذه الأفكار “بنكبة” عام 1948 عندما طُرد مئات الآلاف من منازلهم في الحرب التي انتهت بقيام دولة إسرائيل. ويقول كثيرون إنهم يفضلون العيش فوق أنقاض منازلهم.

وتعليقا على ما قاله ترامب في قطر، قال باسم نعيم القيادي في حماس إن الرئيس الأمريكي “قادر… إذا توفرت الإرادة” على إنهاء حرب غزة والمساعدة في إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف “غزة ملك خالص للفلسطينيين وليست عمارة للبيع في سوق العقارات”.

ومن شأن التدخل الأمريكي المباشر في غزة أن يجر واشنطن بقدر أكبر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وربما يمثل أكبر تدخل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ غزوها العراق عام 2003. ويتعامل العديد من الأمريكيين مع التدخلات الخارجية لبلادهم بحالة من التشكك.

واجتاحت إسرائيل غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو الهجوم الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة واحتجازهم بالقطاع.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وافقت إسرائيل على خطط هجومية موسعة على حماس ربما تشمل السيطرة على القطاع وتقييد المساعدات. وذكرت مصادر طبية أن 70 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية يوم الخميس.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة ترامب بأنها “رؤية جريئة”، وقال إنه والرئيس الأمريكي ناقشا الدول التي ربما تكون مستعدة لاستقبال الفلسطينيين الذين سيغادرون غزة.