ترامب لديه “ثلاثة أو أربعة” مرشحّين محتملين لخلافة رئيس الاحتياطي الفدرالي

afp_tickers

2دقائق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن لديه “ثلاثة أو أربعة” مرشّحين محتملين لخلافة رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول الذي يوجّه إليه سيّد البيت الأبيض انتقادات حادة بسبب طريقة إدارته للشؤون المالية لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

خلافا لأسلافه الذين امتنعوا عن إعطاء النصائح للاحتياطي الفدرالي وهو هيئة مستقلة، أطلق ترامب انتقادات عدة لباول وحضّه مرارا على خفض معدّلات الفائدة.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين عقب قمة لحلف شمال الأطلسي “لدي ثلاثة أو أربعة أشخاص لأختار من بينهم”.

وتابع “سيغادر قريبا جدا لحسن الحظ لأنّي أعتقد أنه فظيع” في إشارة إلى باول الذي تنتهي ولايته في أيار/مايو من العام المقبل.

واعتبر أن قدرات باول “الذهنية متوسطة” و”معدّل ذكائه منخفض نسبة إلى وظيفته”.

الثلاثاء، قال باول إن الاحتياطي الفدرالي سيدرس تداعيات التعرفات التي فرضها ترامب قبل اتخاذ قرار بخفض معدلات الفائدة.

وقال في جلسة أمام الكونغرس أن الهيئة تسعى للتأكد من عدم تحوّل ارتفاع مرحلي للأسعار إلى “مشكلة تضخّم”.

لكنه لفت إلى أن معدّلات الفائدة يمكن أن تخفّض إذا ما سجّل التضخّم تراجعا أكبر من المتوقع أو في حال تراجعت سوق العمل.

وقرر الاحتياطي الفدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي.

قبيل جلسة باول أمام الكونغرس، قال الرئيس الأميركي “يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل”.

وردا على انتقادات ترامب قال باول “نفعل دائما ما نراه صائبا ونتحمّل العواقب”.

ريك/ود/ب ق