The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يبدي استياءه من ضربة إسرائيلية على مستشفى بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عن استيائه من غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة أودت بحياة 20 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم.

كانت إسرائيل قصفت مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة يوم الاثنين. وكان من بين القتلى خمسة صحفيين يعملون لوكالتي رويترز وأسوشييتد برس وقناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقال ترامب عندما سُئل عن الضربة في البيت الأبيض يوم الاثنين “لم أكن أعرف ذلك”.

وأضاف قائلا للصحفيين “حسنا، أنا لست سعيدا بذلك. لا أريد أن أرى ذلك. وفي الوقت نفسه، علينا إنهاء هذا … الكابوس”.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف محيط مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان العامة أمر بإجراء تحقيق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يأسف لإلحاق الضرر “بأفراد غير متورطين (في القتال)” وإنه لا يستهدف الصحفيين.

من جهتها، نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالغارتين، وقالت إن إسرائيل تمارس “حربا مفتوحة على الإعلام الحر بهدف ترويع الصحفيين ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية في فضح جرائمه أمام العالم”.

وتشير بيانات النقابة إلى مقتل أكثر من 240 صحفيا فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ودعت لجنة حماية الصحفيين “المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على اعتداءاتها غير القانونية المستمرة على الصحافة”. ووضعت اللجنة تقديراتها لعدد الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام الذين قُتلوا منذ بدء الحرب عند 197 قتيلا، من بينهم 189 فلسطينيا في غزة.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

