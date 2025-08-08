ترامب يترأس توقيع اتفاق “تاريخي” بين أرمينيا وأذربيجان

توقع أرمينيا وأذربيجان اتفاق سلام في واشنطن الجمعة وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه “تاريخي”، ويهدف إلى إنهاء الصراع الإقليمي المستمر منذ عقود بين الدولتين كما يسمح للولايات المتحدة بتعزيز نفوذها في منطقة استراتيجية.

وكتب ترامب الخميس على منصته “تروث سوشال” “حاول العديد من القادة إنهاء الحرب بدون جدوى، حتى الآن، بفضل ترامب”.

وأكد ترامب الذي يعتقد أنه يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده في الوساطة لحل نزاعات مختلفة أن “توقيع السلام” سيعقد خلال “القمة التاريخية” بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وسيستقبل ترامب أولا رئيس الوزراء الأرميني الساعة 14,35 في البيت الأبيض (18,35 بتوقيت غرينتش)، ثم الرئيس الأذربيجاني الساعة 15,15 (19,15 بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أن يوقع الزعماء الثلاثة الاتفاقية معا الساعة 16,15 (20,15 بتوقيت غرينتش).

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي الجمعة في حديث مع الصحافة أن الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في القوقاز ستوقعان “إعلانا مشتركا” ينص خصوصا على إنشاء “منطقة عبور” تمر عبر أرمينيا وتربط أذربيجان بجيب ناخيتشيفان التابع لها غربا.

– “تريب” –

وأوضحت كيلي أن المرر الذي طالبت فيها باكو منذ فترة طويلة ستُسمى “مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين” (واختصار الاسم تريب باللغة الانكليزية). وستتمتع الولايات المتحدة بحقوق التطوير فيها.

إلى ذلك أفادت آنا كيلي أن أذربيجان وأرمينيا ستوقعان “رسالة مشتركة تطلب رسميا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حل مجموعة مينسك”، التي أُنشئت عام 1992 للتوسط بين البلدين.

وعندما سُئل مسؤول أميركي كبير عن المكاسب التي ستجنيها أرمينيا من هذا الاتفاق، قال إن يريفان ستكسب “أكبر وأهم شريك في العالم، الولايات المتحدة”، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن مسألة منطقة ناغورني قره باغ التي ما زالت شديدة الحساسية.

وقال طالبا عدم الكشف عن هويته “الخاسرون هنا هم الصين وروسيا وإيران”.

خاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على هذه المنطقة الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن، الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي وانتصرت فيها أرمينيا، والثانية في 2020 وانتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول/سبتمبر 2023 وأدّى لتهجير أكثر من 100 ألف أرميني منه.

– صدمة –

وكانت أذربيجان وأرمينيا وافقتا في آذار/مارس على نص اتفاق سلام شامل.

لكن أذربيجان قدمت بعد ذلك عددا من الطلبات قبل توقيع الوثيقة، ولا سيما إدخال تعديلات على دستور أرمينيا لإزالة أي مطالبة بمنطقة ناغورني قره باغ.

وأعلن نيكول باشينيان استعداده لتلبية الطلبات، معلنا نيته إجراء استفتاء دستوري عام 2027، لكن ما زالت صدمة فقدان ناغورني قره باغ، المعروفة باسم أرتساخ بالأرمينية، تُقسّم البلاد.

وأثار إعلان توقيع اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان الجمعة دعواتٍ في صفوف مؤيدي ترامب لمنحه جائزة نوبل للسلام.

وقالت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت الأسبوع الماضي “حان الوقت لدونالد ترامب ليحصل على جائزة نوبل للسلام”، مستشهدة بأمثلة بينها وساطاته بين الهند وباكستان، وكمبوديا وتايلاند، ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية… من دون ذكر وعوده بإنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة التي باءت بالفشل حتى الآن.

