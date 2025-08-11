ترامب يتطلّع لقمة “بنّاءة” مع بوتين وتخوّف أوكراني-أوروبي من تسوية على حساب كييف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنه يتطلّع إلى محادثات “بناءة” خلال قمة مرتقبة الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يخشى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون أن تفضي إلى تسوية على حساب كييف.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يتوقّع عقد اجتماع “بنّاء” مع نظيره الروسي في ألاسكا الجمعة، لافتا إلى أنه يكنّ “احتراما كبيرا” لقرار بوتين الحضور إلى الولايات المتحدة لعقد القمة.

وفي إشارة من شأنها أن تثير قلق الرئيس الأوكراني، قال ترامب إنه “منزعج بعض الشيء” من قول زيلينسكي إنه يحتاج إلى موافقة دستورية لأي تنازل عن أراض.

وأوضح في إشارة إلى زيلينسكي “لقد نال موافقة على خوض حرب وقتل الجميع، لكنه يحتاج إلى موافقة لإجراء تبادل لأراض؟ لأنه سيكون هناك تبادل لأراض”.

ويسعى الأوروبيون الذين تعهّد ترامب إطلاعهم على نتائج محادثاته مع بوتين فور انتهائها، إلى الضغط على الرئيس الأميركي.

ودعي ترامب ونائبه جاي دي فانس إلى محادثات عبر الفيديو الأربعاء مع رؤساء دول وحكومات ألمانيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم المستشارية الألمانية شتيفان كورنيليوس في بيان إن هذه “المباحثات” ستتناول “التحضير لمفاوضات سلام محتملة” والقضايا “المتصلة بأراض تتم المطالبة بها وبالضمانات الأمنية”، فضلا عن “خطوات إضافية” يمكن اتخاذها “لممارسة ضغط على روسيا”.

وعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الإثنين سعيا لتجنّب اتفاق بين واشنطن وموسكو يخالف مصالح كييف.

– زلتا لسان –

ويفترض أن يفضي اللقاء بين ترامب وبوتين اللذين جرى آخر لقاء ثنائي بينهما في 2019، إلى قمة ثلاثية أميركية-روسية-أوكرانية.

وجرت آخر قمة بين رئيس أميركي ورئيس روسي في جنيف في حزيران/يونيو 2021. وكان اللقاء بين الديموقراطي جو بايدن وبوتين فاترا.

وقال ترامب “في نهاية المطاف، سأضع الاثنين (زيلينسكي وبوتين) في غرفة واحدة، سأكون حاضرا أو لن أكون، وأعتقد أنّ الأمر سيتمّ حلّه”.

وألمح ترامب إلى أنه قد يتخلى عن جهود حل النزاع في حال لم يفض اللقاء إلى نتائج إيجابية، وقال “ربما أقول: حظا سعيدا، واصلوا القتال. أو قد أقول: يمكننا التوصّل إلى اتفاق”.

وتضمنت تصريحات ترامب زلّتي لسان بقوله إنه سيزور “روسيا” الجمعة، وليس ألاسكا، الولاية الأميركية الشاسعة الواقعة شمال غرب البلاد والتي باعتها روسيا للولايات المتّحدة في القرن التاسع عشر.

وحذّر زيلينسكي الإثنين من أن تقديم “تنازلات” لروسيا لن يدفعها لإنهاء الحرب. وقال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن “روسيا ترفض وقف عمليات القتل وبالتالي يتعيّن عليها ألا تحصل على أيّ مكافآت أو ميّزات. هذا ليس مجرّد موقف أخلاقي، بل هو موقف منطقي. القاتل لا يقتنع بالتنازلات”.

– تقدّم روسي –

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تواصل زيلينسكي هاتفيا مع 13 من قادة الدول الأوروبية ونظيريه في كازاخستان وأذربيجان.

من جهته، تواصل بوتين مع تسعة رؤساء دول أو حكومات خلال الأيام الثلاثة الماضية، أبرزهم نظيراه الصيني شي جينبينغ والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية التوصل الى حل سريع للنزاع في أوكرانيا. وعقب عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، بدأ بالتقارب مع بوتين وتواصل معه هاتفيا أكثر من مرة، لكنه أعرب في الآونة الأخيرة عن استيائه منه مع تكثيف موسكو ضرباتها على أوكرانيا، وعدم موافقتها على مقترحات أميركية بشأن هدنة غير مشروطة.

وتزامن إعلان قمة ألاسكا الجمعة مع انقضاء مهلة حددها ترامب للكرملين لوضع حد للنزاع، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

في الأثناء تتواصل الضربات. وقُتل الأحد ستة أشخاص في ضربات روسية على أوكرانيا. وأصابت قنبلة روسية محطة الحافلات المركزية المكتظة في زابوريجيا، ما أدى الى إصابة 20 شخصا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين سيطرتها على بلدة فيدوريفكا في منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني. وتقع فيدوريفكا إلى شمال شرق بوكروفسك وميرنوغراد، وهما مدينتان مهدّدتان بالحصار مع التقدّم المستمر للجيش الروسي في هذا القطاع منذ أكثر من شهر.

ويسيطر الجيش الروسي حاليا على زهاء 20 في المئة من مساحة أوكرانيا.

وتطالب موسكو بأن تتخلّى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

وبالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة وتطالب من جهتها بسحب القوّات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلّم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

