ترامب يتوجه إلى آسيا حيث يلتقي شي جينبينغ

يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع جولة آسيوية مهمة يتخللها لقاء محاط بترقب كبير مع نظيره الصيني شي جينبينغ ينطوي على رهانات كبرى بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأعلن ترامب الأربعاء أنه سيقوم بـ”رحلة كبيرة” إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية في أول جولة له على المنطقة منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

لكن محطات الجولة لا تزال غير واضحة، ولم يكشف البيت الابيض تفاصيل كثيرة حول برنامج ترامب الذي حذر من أن لقاءه مع شي جينبينغ قد لا يحصل بسبب التوتر القائم مع الصين.

لكنه توقع إبرام اتفاق “جيد” مع بكين يضع حدا للحرب التجارية الجارية منذ أشهر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

ومن المتوقع أن تستقبل الدول المضيفة ترامب بتشريفات كبرى لنيل استحسانه والحصول على أفضل اتفاقيات ممكنة على صعيد الرسوم الجمركية والضمانات الأمنية.

– “محادثات صريحة” –

وستكون المحطة الأولى من جولة الرئيس الجمهوري في ماليزيا التي تستضيف بين 26 و28 تشرين الأول/أكتوبر قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أبيك)، وهو لقاء غاب عنه مرارا خلال ولايته الأولى.

ومن المتوقع خلال هذه المحطة أن يبرم ترامب اتفاقا تجاريا مع ماليزيا ويحضر مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا.

وبعد اشتباكات مسلحة استمرت عدة أيام، توصل البلدان إلى وقف إطلاق نار في 29 تموز/يوليو إثر وساطة من ترامب الطامح للفوز بجائزة نوبل للسلام لدوره المعلن في تسوية عدة نزاعات.

كما سيعقد ترامب لقاء مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش القمة.

وبدأ الرئيسان تسوية الخلافات بينهما بعد أشهر من التوتر على خلفية إدانة الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، حليف ترامب.

ويتوجه الرئيس الأميركي بعدها إلى اليابان حيث يلتقي القومية ساناي تاكايشي التي أصبحت هذا الأسبوع أول امراة تتولى رئاسة الحكومة في هذا البلد.

وأعلنت تاكايشي عزمها على إجراء “محادثات صريحة” مع ترامب.

ووقعت طوكيو هذا الصيف اتفاقا تجاريا مع واشنطن لا يزال يتعين بحث بعض تفاصيله.

كما يطالب ترامب اليابان بالتوقف عن استيراد الطاقة الروسية وبزيادة إنفاقها الدفاعي.

– اتفاق مع الصين؟ –

لكن الحدث الابرز في الجولة سيحصل في كوريا الجنوبية حيث يصل ترامب في 29 تشرين الأول/أكتوبر لحضور قمة أبيك، مع ترقب إجراء محادثات مع شي جينبينغ على هامشها.

وقد يؤدي هذا اللقاء الأول بين الرئيسين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إلى خفض حدة التوتر بين البلدين.

لكن البيت الأبيض أثار شكوكا حول هذه المحادثات إذ اعتبر هذا الأسبوع أنها قد لا تجري.

لكنه عاد وأعرب الأربعاء عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع شي حول “كل المواضيع”، معتبرا أن الرئيس الصيني قد يكون له “تأثير كبير” على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما يتيح التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

وتوقع راين هاس الباحث في معهد بروكينغز الأميركي للدراسات متحدثا لوكالة فرانس برس ألا يشكل اللقاء في حال عقده “نقطة تحول” في العلاقة بين الرئيسين.

كما سيبحث ترامب مسألة كوريا الشمالية التي اختبرت الأربعاء عدة صواريخ بالستية.

وأعرب ترامب عن أمله في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الأرجح هذه السنة، بعد عقد ثلاثة اجتماعات قمة خلال ولايته الأولى.

لكن البيت الأبيض لم يؤكد معلومات تفيد بأنه سيتم بحث إجراء لقاء جديد خلال جولة ترامب.

