ترامب يدعو الأردن ومصر لاستقبال فلسطينيين من غزة

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من نانديتا بوس وكانيشكا سينغ ونضال المغربي

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية/القاهرة (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، وهو اقتراح رفضته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع، وكذلك وزير الخارجية الأردني.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل بشأن غزة، حيث تسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي في وضع إنساني مزر وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف، قال ترامب “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

ويعيش في الأردن ملايين الفلسطينيين بالفعل، في حين يعيش عشرات الآلاف منهم في مصر. وترفض الدولتان ودول عربية أخرى فكرة نقل الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها.

ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا مرارا إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة، بدعوة ترامب ووصفها بأنها “فكرة ممتازة” وقال إنه سيعمل على وضع خطة لتنفيذها.

وأبدى باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس قلقه من هذه التصريحات، مكررا المخاوف التي يشعر بها الفلسطينيون منذ فترة طويلة من إمكانية طردهم نهائيا من ديارهم.

وقال نعيم “شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة… لن يقبل بأي عروض أو حلول، حتى لو كان ظاهرها نوايا حسنة تحت عنوان إعادة الإعمار، كما أُعلن (في) مقترحات الرئيس الأمريكي ترامب”.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري لرويترز “أهل غزة تحملوا الموت من أجل ألا يتركوا الوطن ولن يتركوها لأي أسباب أخرى”.

وأضاف “لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جرّبها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد القتال. تنفيذ الاتفاق كفيل بحل مشاكل غزة”.

كما بدا أن الأردن يرفض اقتراح ترامب إذ قال وزير الخارجية أيمن الصفدي للصحفيين إن رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين هو أمر “ثابت لا يتغير”.

ولم تعلق مصر حتى الآن لكنها قالت مرات عديدة إنها ترفض أي تهجير للفلسطينيين.

وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب بهذه التصريحات. وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) “الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته.. وشعبنا لن يرحل”.

وقال المحلل الفلسطيني غسان الخطيب إن ‭‭‭‭‭‭الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وكذلك الأردنيين والمصريين، سيرفضون خطة ترا‬‬‬‬‬‬‬‬مب وأوضح “لا أعتقد أن هناك مكانا في الواقع لمثل هذه الفكرة”.