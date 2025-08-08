The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يستضيف الجمعة زعيمي أرمينيا وأذربيجان لتوقيع معاهدة سلام

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه سيستضيف في البيت الأبيض الجمعة زعيمي أرمينيا وأذربيجان في “قمة سلام تاريخية” سيتمّ خلالها توقيع معاهدة تنهي النزاع المستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفياتيّتين السابقتين.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي أنّ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف “سينضمان إليّ في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع رسمي لاتفاقية سلام”.

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستوقّع اتفاقيات ثنائية “مع كلا البلدين سعيا وراء فرص اقتصادية مشتركة” من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في منطقة القوقاز الجنوبي.

وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن: الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول/سبتمبر 2023 وأدّى لتهجير أكثر من 100 ألف أرميني من الجيب.

وبحسب شبكة “سي بي إس” فإنّ الاتفاق الذي سيتمّ توقيعه الجمعه يمنح الولايات المتحدة حقوق تطوير ممرّ يمتدّ بطول 43 كيلومترا في الأراضي الأرمينية وسيُطلق عليه اسم “مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين” أو “تريب”.

 ولم يُجب البيت الأبيض في الحال على أسئلة طرحتها عليه وكالة فرانس برس بشأن هذه المعلومات.

وكانت يريفان أعلنت الأربعاء أنّ رئيس وزرائها سيلتقي ترامب في واشنطن “لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتّحدة”، مشيرة إلى أنّ “اجتماعا ثلاثيا (…) مع دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني سيُعقد أيضا للمساهمة في السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة”.

وأجرى البلدان محادثات بهدف إبرام معاهدة سلام، بما في ذلك محادثات جرت في تمّوز/يوليو في الإمارات، لكنّ تحقيقهما اختراقا بدا حينها بعيد المنال.

وعُقد آخر اجتماع بين باشينيان وعلييف في 10 تمّوز/يوليو في أبوظبي، لكنّه لم يسفر عن أيّ تقدّم نحو إنجاز اتفاقية السلام التي اتّفق عليها البلدان القوقازيان في مارس/آذار في ختام مفاوضات شاقة.

وفي منشوره كتب ترامب أنّ “هاتين الدولتين في حالة حرب منذ سنوات عديدة، ممّا أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص”. 

وأضاف “لقد حاول العديد من القادة إنهاء الحرب، دون جدوى، حتى الآن، بفضل ترامب. إدارتي تتواصل مع كلا الجانبين منذ فترة”، معربا عن شعوره بـ”الفخر الشديد بهذين القائدين الشجاعين لفعلهما الصواب”.

وختم الرئيس الجمهوري منشوره بالقول إنّ يوم الجمعة “سيكون يوما تاريخيا لأرمينيا وأذربيجان والولايات المتّحدة والعالم”.

ولطالما اعتبر ترامب أنّه يستحقّ بفضل جهوده السلمية في العالم أن يحصل على جائزة نوبل للسلام.

ملم/بم

قراءة معمّقة

