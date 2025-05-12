ترامب يشيد بـ”لفتة رائعة” من قطر بتقديم طائرة رئاسية جديدة

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أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بـ”لفتة رائعة” من قطر التي ستقدّم طائرة رئاسية جديدة له، بينما أكد البيت الأبيض أنه سيتعامل مع المسألة “بأقصى درجات الشفافية”، نافيا أن الدولة الخليجية تتوقّع في المقابل أي معاملة تفضيلية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “هي لفتة رائعة. لن أرفض يوما عرضا كهذا. وقد يكون من الغباء القول +كلا، لا نريد طائرة فاخرة بالمجّان+”.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أكدت في وقت سابق الاثنين أن العائلة الحاكمة في دولة قطر ستقدّم طائرة من طراز “بوينغ 747-8” وصِفت بـ”القصر الطائر”، وذلك عشية وصول الرئيس الأميركي الى الخليج في جولة تشمل السعودية وقطر والامارات.

وقالت ليفيت لقناة “فوكس نيوز” إن “الحكومة القطرية تكرّمت بتقديم طائرة لوزارة الدفاع. وما زالت التفاصيل القانونية لهذا العرض قيد الدراسة”.

وشدّدت على أن “أيّ منحة تقدّم لهذه الحكومة تكون دوما بطبيعة الحال متماشية بالكامل مع القانون. ونحن نلتزم بأقصى درجات الشفافية وسوف نواصل على هذا المنوال”.

وتشكّل هذه المنحة بقيمتها المالية واستخدامها المقترح كطائرة رئاسية، سابقة في تاريخ الولايات المتحدة وتثير تساؤلات أمنية وأخلاقية عدّة.

وردّا على سؤال حول إذا ما كانت قطر تتوقّع معاملة ما في المقابل، أكّدت ليفيت “طبعا لا، لأنهم يعرفون الرئيس ترامب وهم يعرفون أنه يضع دوما نصب عينيه مصلحة الشعب الأميركي”.

ويحظر الدستور الأميركي على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا “من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية”.

لكن ترامب يسعى للالتفاف على القانون عبر تسليم الطائرة إلى مكتبته الرئاسية عقب مغادرته المنصب، أو تقديمها لوزارة الدفاع.

ويشعر الرئيس الأميركي منذ فترة طويلة بعدم الرضا عن طائرتي الرئاسة من طراز بوينغ 747-200B اللتين تم إدخال تعديلات كبيرة عليهما.

وسبق أن أعلن هذا العام أن إدارته “تبحث عن بدائل” لشركة بوينغ بعد تأخرها في تسليم طائرتين جديدتين.

ووقّعت بوينغ عام 2018 عقدا لتوفير طائرتين جديدتين من طراز 747-8 بقيمة 3,9 مليارات دولار، قبل نهاية 2024.

دك/م ن/كام