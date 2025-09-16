ترامب يصل المملكة المتحدة في زيارة دولة ثانية تاريخية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة مساء الثلاثاء في زيارة دولة ثانية تاريخية تجري في ظل إجراءات أمنية مشددة على وقع دعوات للتظاهر.

وهبطت الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” بعيد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء ت غ) في مطار ستانستيد بلندن. واستقبل حرس الشرف ترامب الذي استقل مروحية برفقة زوجته ميلانيا إلى مقر إقامة السفير الأميركي في لندن لقضاء الليلة.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين خلال الرحلة إن الزيارة ستكون “ضخمة”، مؤكدا لدى وصوله أن الملك تشارلز الثالث “صديق قديم”.

وخصّ محتجّون ترامب باستقبال خاص، إذ عرضوا صورا للرئيس ومرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين على قلعة وندسور، حيث من المتوقع وصوله الأربعاء. كما تظاهر العشرات في البلدة الصغيرة غرب لندن.

كما من المقرر أن يشارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة لندن الأربعاء، لكن خلال الرحلة التي ستخضع لإجراءات أمنية استثنائية، سيتجنب ترامب (79 عاما) لندن والجمهور.

وسيقضى ترامب الأربعاء في قلعة وندسور، حيث يستضيفه الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، قبل أن يتوجه للقاء رئيس الوزراء كير ستارمر الخميس لبحث قضايا سياسية واقتصادية في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على بعد 70 كيلومترا من لندن.

ويتضمن جدول أعمال الأربعاء استقبالا حافلا، واستعراضا ضخما غير مسبوق لحرس الشرف، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء القلعة، واستعراضا جويا، ومأدبة رسمية. ويشارك في هذه الاحتفالات الملك والملكة، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كاثرين.

– “شرف عظيم” –

وقبل مغادرته واشنطن، أعرب ترامب عن سعادته بالـ”شرف العظيم” الذي حظي به.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الملك البالغ 76 عاما والذي لا يزال يخضع للعلاج من السرطان، لم يكن متحمّسا لفكرة توجيه دعوة للرئيس الجمهوري الذي سبق أن استضافته والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 2019.

لكنّ حكومة حزب العمال تنوي الاستفادة من إعجاب ترامب بالعائلة المالكة لتعزيز “العلاقة الخاصة” التاريخية بين لندن وواشنطن.

ومن المقرر أن تركز المحادثات في تشيكرز الخميس على اتفاق التعرفات الجمركية.

وقال الرئيس الأميركي إن البريطانيين “يريدون تحسين الاتفاق قليلا، وسنناقش الأمر”. وسيعلن خلال هذه الزيارة عن استثمارات أميركية في المملكة المتحدة بعشرات المليارات، منها 30 مليار دولار كشفت عنها مايكروسوفت مساء الثلاثاء.

ورأت مديرة “مجموعة السياسة الخارجية البريطانية” للأبحاث إيفي أسبينول إن الزيارة “لحظة مهمة للغاية بالنسبة للرجلين.. بالنسبة لترامب، تعدّ زيارة الدولة فرصة للاستمتاع بالفخامة والمراسم التي يحبهّا”. أما بالنسبة لستارمر، “فإن الزيارة تمثّل فرصة لصرف الأنظار عن مشاعر السخط تجاهه محليا وتحويل الأضواء إلى القضايا الدولية التي حقّق فيها نجاحا أكبر”.

– “صداقة لا تنفصم عراها” –

وعزّزت المملكة المتحدة التدابير الأمنية إذ أعلنت شرطة “تيمز فالي” نشر وحدتها البحرية في محيط ويندسور “في إطار مجموعة واسعة من الإجراءات الأمنية المطبّقة والتي سيكون جزء كبير منها جليا بالنسبة للعامة” مع جزء آخر يبقى خلف الكواليس.

وذكر “داونينغ ستريت” أن زيارة ترامب ستدفع “الصداقة التي لا تنفصم عراها” بين البلدين إلى “مستويات جديدة”.

لكنّ الآراء منقسمة في وندسور، فقد كشفت مجموعة مناهضة لترامب لفترة وجيزة عما وصفته بأكبر صورة في العالم للزعيم الأميركي وجيفري إبستين أمام القلعة الإثنين.

وقال سيمون بورتر (68 عاما) لوكالة فرانس برس “أؤيد هذه الزيارة تماما. أعتقد أنها تجذب المزيد من الزوار، وخاصة من أميركا. نحن بحاجة إلى ذلك”.

لكنّ جو (49 عاما) الذي رفض ذكر اسم عائلته، قال إنه “ليس من محبي” ترامب على الإطلاق، متهما الرئيس الأميركي بأنّه “يزرع الكراهية والانقسام أينما ذهب”.

