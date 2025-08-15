ترامب يعتزم إعلان رسوم جمركية على أشباه الموصلات في الأسابيع المقبلة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة قبل مغادرته إلى ألاسكا حيث سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه يعتزم إعلان رسوم جمركية على أشباه الموصلات “في الأسبوع المقبل أو الذي يليه”.

وقال ترامب قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية “سأعلن رسوما جمركية جديدة الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، على الصلب، وأعتقد على أشباه الموصلات” أيضا.

وأضاف “ستكون الرسوم منخفضة في البداية لإعطائها (الشركات المصنعة) الوقت الكافي للمجيء وإقامة مصانعها هنا، ثم ستكون مرتفعة للغاية. وإذا لم تصنّعها هنا، فسيتعين عليها دفع رسوم إضافية باهظة”.

ويقدم ترامب رسومه الجمركية كوسيلة لتشجيع الصناعة المحلية، خصوصا في القطاعات التي يعتبرها استراتيجية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألومنيوم والسيارات والأدوية.

وتابع من دون تحديد القطاعات التي كان يتحدث عنها “ستأتي جميعها لتجنب الرسوم الجمركية. إذا لم تفعل ذلك، فسيتعين عليها دفع 200 % أو 300 % في بعض الحالات”.

وفي 6 آب/أغسطس، أعلن الرئيس الأميركي نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على أشباه الموصلات، من دون تحديد تاريخ بدء العمل بها.

في الوقت نفسه، يريد ترامب فرض رسوم إضافية على المنتجات الدوائية ستكون في البداية “تعرفة جمركية منخفضة” لكن “بعد عام أو عام ونصف عام على الأكثر، ستصل إلى 150 %، ثم إلى 250 %”، كما صرّح في الخامس من آب/أغسطس.

وفي ما يتعلق بالصلب، بدأ تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50 % منذ آذار/مارس على الواردات إلى الولايات المتحدة.

