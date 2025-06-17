ترامب يغادر قمة مجموعة السبع مبكرا بسبب الوضع في الشرق الأوسط

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كاناناسكيس (ألبرتا) (رويترز) – أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع في كندا قبل يوم من الموعد المقرر لذلك بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ترامب قدم عرضا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وكان ترامب قد حث الجميع في وقت سابق على إخلاء طهران فورا وجدد القول إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على إكس “تم إنجاز الكثير، ولكن نظرا لما يحدث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول”.

واجهت مجموعة السبع صعوبة في إيجاد موقف موحد بشأن النزاع في أوكرانيا وبين إسرائيل وإيران، إذ عبر ترامب صراحة عن دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفرض رسوما جمركية على كثير من الحلفاء الحاضرين.

وقال مسؤول أمريكي إن ترامب لن يوقع على مسودة بيان يدعو إلى تهدئة الصراع الإسرائيلي الإيراني.

ومع ذلك، وصف ماكرون مغادرة ترامب بأنها إيجابية نظرا لهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال ماكرون لصحفيين “هناك بالفعل عرض للقاء والتواصل. تم تقديم عرض خصيصا للتوصل إلى وقف إطلاق نار ومن ثم بدء مناقشات أوسع نطاقا”.

وأضاف “علينا أن نرى الآن ما إذا كانت الأطراف ستتفق”.

يجتمع قادة مجموعة السبع من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في منتجع كاناناسكيس في جبال روكي الكندية حتى يوم الثلاثاء.

وفي حديثه إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في وقت سابق، قال ترامب إن مجموعة الثماني السابقة أخطأت بطرد روسيا في 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم.

وقال ترامب “كان هذا خطأ كبيرا”، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا ما كانت لتغزو أوكرانيا في 2022 لو لم يتم إقصاء بوتين.

وتابع “بوتين يتحدث معي. لا يتحدث إلى أي شخص آخر… إنه ليس سعيدا بذلك. يمكنني أن أقول لكم إنه لا يتحدث مع الأشخاص الذين أقصوه، وأنا أتفق معه”.

وعلى الرغم من أن ترامب لم يطالب بإعادة روسيا إلى المجموعة، أثارت تصريحاته شكوكا بشأن مدى ما يمكن أن يحققه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع المقرر مع القادة يوم الثلاثاء.