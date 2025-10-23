The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يقلل من أهمية مساعي بعض المشرعين الإسرائيليين لضم الضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس من أهمية مساعي بعض المشرعين الإسرائيليين لضم الضفة الغربية، قائلا إن إسرائيل “لن تفعل شيئا بشأن الضفة”.

وحصل مشروع قانون بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو ما يصل إلى حد ضم أراض يسعى الفلسطينيون لجعلها جزءا من دولة مستقلة في المستقبل، على موافقة مبدئية من المشرعين الإسرائيليين يوم الأربعاء.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية. إسرائيل لن تفعل شيئا بالنسبة للضفة الغربية”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

