ترامب يكشف عن اتفاق لخفض أسعار أدوية لإنقاص الوزن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن اتفاق مع شركتي الأدوية العملاقتين “إيلي ليلي” و”نوفو نورديسك” لخفض أسعار بعض أدوية إنقاص الوزن الشائعة، مقابل مزايا جمركية للشركتين.

وقال ترامب إن الشركتين “اتفقتا على تقديم عقار جي-إل-بي1 الأكثر شعبية لإنقاص الوزن، بحسومات هائلة”.

وأضاف في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض “إنه انتصار للمرضى الأميركيين ومن شأنه أن ينقذ أرواحا ويحسن صحة ملايين الأميركيين”.

تنتمي هذه العلاجات إلى جيل جديد من الأدوية التي تم تطويرها في البداية ضد مرض السكري، وهي تحاكي هرمون الجهاز الهضمي (جي-إل-بي1) الذي يؤدي دورا في تنظيم الشهية.

ونظرا للقدرة الكبيرة التي تتيحها من فقدان الوزن، فإنها تشهد ارتفاعا في شعبيتها، وخصوصا في الولايات المتحدة حيث يعاني حوالى 40% من البالغين السمنة.

لكن أسعار هذه الأدوية مرتفعة للغاية ويمكن أن تتجاوز ألف دولار شهريا في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلى خفض تكاليف الجرعات الفموية من جي-إل-بي1-إس إلى حوالى 150 دولارا لبعض المجموعات من الناس، وهو رقم وصفه أحد كبار المسؤولين الأميركيين بأنه “نحو تُسع السعر الحالي”.

وأضاف المسؤول أن هذا السعر سينطبق على المستفيدين من برنامج الرعاية الطبية لكبار السن، وشبكة الأمان الاجتماعي “ميديكيد”، أو عبر موقع “ترامب آر إكس” الذي يتعامل مباشرة مع المستهلك.

لكن تكاليف الحُقن ستبلغ نحو 350 دولارا.

وبذل ترامب جهودا لتسعير الأدوية منذ ولايته الرئاسية الأولى، واتخذ خطوات منذ عودته إلى البيت الأبيض للضغط على شركات الأدوية لخفض أسعارها طواعية.

وستحصل “إيلي ليلي” و”نوفو نورديسك” على فترة إعفاء تمتد ثلاث سنوات من رسوم جمركية هدد بها ترامب.

يشبه هذا الاتفاق الصفقة التي أبرمتها شركتا “فايزر” و”أسترازينيكا” مع الإدارة الأميركية لخفض أسعار بعض أدويتهما مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية.

