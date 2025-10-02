The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يلغي تمويلا فدراليا لنيويورك وكاليفورنيا وسط الشلل الفدرالي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي خضم الشلل الفدرالي المتواصل، إلغاء مليارات الدولارات من التمويل الفدرالي المخصص لمشاريع النقل العام في نيويورك والطاقة الخضراء في كاليفورنيا، وفق ما أفادت مصادر رسمية الخميس.

ويأتي الإعلان في ما يبدو كحلقة جديدة من الضغوط على الديموقراطيين، بعدما دخلت الولايات المتحدة منذ يومين في حالة إغلاق حكومي شلّ العديد من الخدمات العامة في البلاد.

وكانت نيويورك، المعقل الديموقراطي، ستستفيد من 18 مليار دولار من الأموال الفدرالية لتمويل مشروع توسيع خط مترو وبناء نفق جديد تحت نهر هدسون لقطارات الضواحي.

وتستهدف تلك المشاريع، التي جرى الإعداد لها منذ سنوات، تخفيف الازدحام المروري وتحسين تنقل ملايين الأشخاص في مدينة نيويورك وضواحيها.

وربطت وزارة النقل الأميركية في بيان قرارها بـ”الشلل الحكومي الذي دبّره تشاك شومر وحكيم جيفريز”، زعيما الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ والكونغرس.

وأوضح وزير النقل شون دافي، المقرّب من ترامب، أن “غياب الموازنة أجبر الوزارة على الاستغناء عن الموظفين” المكلّفين دراسة المشروعين في نيويورك، قبل أن يهاجم ما وصفه بـ”القرار المتهور للديموقراطيين الراديكاليين بأخذ الحكومة الفدرالية رهينة لتقديم مزايا للمهاجرين غير الشرعيين”.

وفي كاليفورنيا، المعقل الآخر للمعارضة، أعلن فريق ترامب إلغاء تمويل فدرالي بقيمة 1,2 مليار دولار لمشروع شبكة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وردّ حاكم الولاية الديموقراطي غافين نيوسوم بالقول إن “السياسة المتعلقة بالطاقة في أميركا ترامب تحددها المزايدات، في ازدراء للاقتصاد ولأبسط مبادئ المنطق”، مؤكدا أن المشروع سيُنفّذ رغم ما “تحاول واشنطن فرضه علينا”.

اجي/ع ش/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية