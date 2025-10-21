The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يهدم جزءا من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بدأت الإثنين عملية هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات يريد الرئيس دونالد ترامب تشييدها، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى الشهير منذ أكثر من قرن.

وقال ترامب في منشور على منصّته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “يسرّني أن أعلن أنّ الأعمال بدأت في البيت الأبيض لبناء قاعة الاحتفالات الجديدة والكبيرة والرائعة”.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس جرافات تهدم الجزء الواقع في الجناح الشرقي من المقرّ الرئاسي.

ومن المقرّر أن تزيد مساحة قاعة الاحتفالات الجديدة عن ثمانية آلاف متر مربّع وأن تستوعب ما يصل إلى ألف شخص، في مشروع تُقدّر تكاليف إنجازه بـ 250 مليون دولار.

وبحسب ترامب فإنّ هذه القاعة ستُستخدم للعشاءات الكبرى التي تقام على شرف رؤساء الدول الأجنبية وكذلك أيضا لسائر المناسبات الكبيرة.

ووفقا للنماذج المصغّرة للمشروع فإنّ المبنى الأبيض الضخم ذا النوافذ العالية جدا سيبنى في موقع الجناح الشرقي الحالي حيث تقع عادة مكاتب السيّدة الأولى.

وأعرب ترامب الإثنين عن سعادته لأنّ هذا الجناح يخضع “لتحديث شامل” و “سيكون أجمل من أيّ وقت مضى بمجرّد الانتهاء من الأعمال”.

وأكّد الرئيس الجمهوري أنّ بناء هذه القاعة سيتم تمويله بالكامل من تبرّعات مصدرها بشكل خاص أميركيون “وطنيون أسخياء وشركات رائعة”.

والبيت الأبيض هو مقرّ إقامة وعمل الرؤساء الأميركيين منذ 1800. وجون آدامز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، كان أول من أقام في هذا المقرّ.

دك/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية