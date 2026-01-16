ترامب يهدّد بفرض رسوم جمركية على من لا يؤيد خطته في شأن غرينلاند

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بفرض رسوم جمركية على البلدان التي لا تجاريه في خطّته للاستيلاء على غرينلاند، فيما يزور وفد من الكونغرس الأميركي يضمّ ديموقراطيين وجمهوريين كوبنهاغن تضامنا مع الدنمارك والجزيرة التابعة لها.

وقال الرئيس الأميركي خلال طاولة مستديرة في البيت الأبيض الجمعة “قد أفرض رسوما جمركية على البلدان التي لا تجاري (الخطّة بشأن) غرينلاند لأننا بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي”، مكرّرا نيّته الاستيلاء على هذه الجزيرة في المنطقة القطبية الشمالية التي تخضع لسيادة الدنمارك، بالرغم من معارضة الأخيرة وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحليف للولايات المتحدة.

وأتت تصريحاته بعد الإعلان عن استقدام تعزيزات عسكرية دنماركية إلى الجزيرة وإيفاد بعثة أوروبية استطلاعية.

وما انفكّ ترامب يجاهر منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل سنة بنيّته الاستيلاء على الجزيرة الشاسعة القليلة السكان والتي تحتلّ موقعا استراتيجيا، مؤكدا أنه سيسيطر عليها بطريقة أو بأخرى لصدّ التقدّم الروسي والصيني في المنطقة القطبية الشمالية.

– على صلة بروسيا –

وأعلنت فرنسا والسويد وألمانيا والنروج التي انضمّت إليها لاحقا هولندا وفنلندا وبريطانيا عن إرسال تعزيزات عسكرية لمهمّة استطلاعية تندرج في سياق مناورات دنماركية تقام مع حلفاء في الناتو.

ودعيت الولايات المتحدة بدورها للمشاركة في تدريبات عسكرية في غرينلاند، على ما قال القائد الدنماركي لقيادة القطب الشمالي في تصريحات لوكالة فرانس برس مساء الجمعة، مشيرا إلى أن المناورات على صلة بروسيا.

وقال ترامب مؤخرا إن سفنا روسية وصينية باتت على مقربة من غرينلاند، ما نفاه الجنرال سورين أندرسن خلال المقابلة التي أجريت معه على متن سفينة دنماركية.

– “حوار جيّد” –

والجمعة اجتمع 11 نائبا أميركيا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خصوصا برئيسة الوزراء ميتي فريديريكس التي أقرّت بوجود “تباين جوهري” مع الإدارة الأميركية، في حضور رئيس حكومة غرينلاند ينس فريديريك نيلسن.

وأشادت النائبة الجمهورية ليسا موركووسكي بـ”حوار جيّد”، داعية إلى “الاهتمام” بالصداقة بين الولايات المتحدة والدنمارك.

وقالت للصحافيين بعد لقاء في البرلمان “عندما تسألون الأميركيين إن كانوا يظنّون أن استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند فكرة سديدة، فإن السواد الأعظم، أي حوالى 75 %، سيجيب: لا نظنّ أنها فكرة صائبة”.

وشدّدت على ضرورة اعتبار “غرينلاند من الحلفاء وليس من الأصول”.

– “خفض التوتّر” –

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من اجتماع عقد في واشنطن أقرّت إثره الدنمارك باستحالة التوافق راهنا مع السلطات الأميركية على مصير غرينلاند الخاضعة للسيادة الدنماركية والتي تتمتّع بحكم ذاتي.

وذكّر السيناتور كريس كونز بالهدف من الزيارة الذي يقضي بـ”الإصغاء إلى أصدقائنا باحترام… قبل العودة إلى الولايات المتحدة حاملين وجهات النظر هذه كي يتسنّى لنا خفص التوتّر وإقامة حوار بنّاء بشكل أكبر بشأن أفضل السبل الواجب اعتمادها”.

وبالإضافة إلى الديموقراطي كريس كونز والجمهورية ليسا موركووسكي، يتألّف الوفد الأميركي من ديك دوربن وبيتر ويلش وجين شاهين من الحزب الديموقراطي وتوم تيليس من الحزب الجمهوري.

أما مجلس النوّاب فيمثّله الديموقراطيون ستيني هوير وغريغوري ميكس ومادلين دين وساره جايكوبز وساره ماكبرايد.

وفي نوك عاصمة غرينلاند، تلقى هذه المبادرة ترحيبا واسعا من السكان.

وقال النقابي كيني (39 عاما) الذي التقته وكالة فرانس برس واختار اسما مستعارا إن “الكونغرس لن يوافق أبدا على عمل عسكري في غرينلاند”، وأضاف متحدثا عن الرئيس الأميركي “إنه مجرّد شخص يتفوّه بحماقات. وإذا قام بذلك، فهو إما سيقال وإما سيقصى. ولا بدّ لأعضاء الكونغرس من أن يتحرّكوا إذا أرادوا إنقاذ ديموقراطيتهم”.

– الاستيلاء “غير وارد” –

والجمعة، كان الانتشار العسكري واضحا في شوارع العاصمة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس، وذلك بعد يومين من إعلان كوبنهاغن إرسال تعزيزات فضلا عن بعثة أوروبية استطلاعية.

والخميس، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي “لا أظنّ أن نشر قوّات أوروبية سيؤثّر على القرار الذي سيتّخذه الرئيس ولا أثر لذلك بتاتا على هدفه الاستيلاء على غرينلاند”.

من جهته، أكّد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إنه “من غير الوارد” أن تستولي الولايات المتحدة على غرينلاند.

وتقام تظاهرات السبت في عدّة مدن في الدنمارك وغرينلاند احتجاجا على مطامع الرئيس الأميركي في الجزيرة.

