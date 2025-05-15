تركيا: ننتظر من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا تنفيذ اتفاق دمشق

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أنطاليا (تركيا) (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الخميس إن أنقرة تنتظر أن تنفذ وحدات حماية الشعب الكردية اتفاقا توصلت إليه مع الحكومة السورية سيتم بموجبه دمجها في القوات المسلحة السورية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني المسلح الذي يقاتل الدولة التركية منذ أربعة عقود قبل أن يعلن يوم الاثنين أنه قرر نزع سلاحه وحل نفسه.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في أنطاليا بجنوب تركيا “نرى أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تتخذ أي خطوة حتى الآن، وننتظر اتخاذها”.

وأضاف “لا بد من وجود حكومة شاملة وقوة مسلحة شرعية واحدة من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا”.

وتقود وحدات حماية الشعب الكردية قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على معظم شمال شرق سوريا الغني بالنفط.

ووقعت وحدات حماية الشعب الكردية اتفاقا مع دمشق في مارس آذار على أن تنضم إلى مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

ونص الاتفاق أيضا على أن تصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا جزءا من إدارة دمشق.

ومن المقرر تنفيذ الاتفاق بحلول نهاية العام، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم دمج قوات سوريا الديمقراطية في العملية العسكرية.