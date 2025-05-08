تركيا تحظر حساب رئيس بلدية اسطنبول المسجون على منصة “إكس”

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حظرت السلطات التركية الخميس الوصول لحساب رئيس بلدية اسطنبول المعارض والمسجون أكرم إمام أوغلو على منصة “إكس”، والذي يتابعة نحو عشرة ملايين شخص.

ولم يكن ممكنا الوصول إلى حساب امام اوغلو الخميس على “إكس”، حيث ظهرت الرسالة الآتية: “تم حجب الحساب… في تركيا استجابة لأمر قانوني”.

وأكد متحدث باسم بلدية إسطنبول أن الوصول إلى الحساب تم حظره، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت مجموعة “إنغليويب” المعنية برصد الرقابة على الإنترنت والمواقع المحجوبة في تركيا، إنه تم حظر الحساب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال يامان أكدنيز، أستاذ القانون ورئيس جمعية حرية التعبير في تركيا، إن تفاصيل أمر الحظر لم تُكشف بعد، لكنه أضاف: “عبر مشروعنا +إنغليويب+، تبين لنا وجود أمر حظر يستند إلى القانون 8/أ”.

وتابع: “هذا يعني أن أمرا تعسفيا صدر لحماية الأمن القومي والنظام العام. للأسف، لم افاجأ، إذ خضع المئات من الحسابات لمثل هذه الأوامر منذ اعتقال إمام أوغلو”.

وقال: “لقد أصبحت منصة إكس رسميا الذراع الطويلة لأجهزة إنفاذ القانون التركية”.

من جهته، أعلن المحامي غونينتش غوركايناك أنه سيطعن بالقرار امام القضاء. وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “سأقدّم صباح اليوم اعتراضا إلى المحكمة المختصة، شارحا كافة الأسس القانونية لاعتراضنا”.

وتضامنا مع إمام أوغلو، قام بعض مستخدمي المنصة بوضع صورة امام اوغلو مكان صورهم الشخصية على حساباتهم.

وفي آخر رسالة له على إكس، دعا إمام أوغلو — المحتجز في سجن سيليفري في ضواحي إسطنبول — أنصاره إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية نظمها حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي اليه الاربعاء.

وشارك عشرات الآلاف في المسيرة التي نظمت في إسطنبول، في واحد من أكبر التجمعات في الأسابيع الأخيرة. وفي الأيام التي تلت اعتقال إمام أوغلو، شارك عشرات الآلاف في احتجاجات شبه يومية، لكن أعداد المشاركين تراجعت مؤخرًا.

اعتُقل إمام أوغلو في 19 آذار/مارس بتهم فساد ينفيها بشكل قاطع، ويُنظر إليه على أنه المنافس الأبرز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقد يعوق اعتقاله ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028.

فو/لمى/ب ق