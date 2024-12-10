تركيا تدرس طلبا من حزب للقاء زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون

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إسطنبول (رويترز) – قال وزير العدل التركي يلماز تونج يوم الثلاثاء إن بلاده تدرس طلبا من الحزب الديمقراطي الكردستاني للقاء زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.

وأضاف للصحفيين “العملية لا تزال مستمرة. نعمل على تحديد يوم مناسب”.

واقترح حليف الرئيس رجب طيب أردوغان القومي الشهر الماضي أن يعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني محادثات مباشرة مع أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني المحظور.

وتقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بطلب إلى وزارة العدل في 26 نوفمبر تشرين الثاني كي يتسنى لقادته لقاء أوجلان، الذي يقضي عقوبة مشددة بالسجن مدى الحياة في سجن بجزيرة جنوبي إسطنبول منذ 1999.

ويريد الرؤساء المشاركون في الحزب الديمقراطي الكردستاني إجراء محادثات مع أوجلان في مسعى لبدء حوار بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. ولاقى أكثر من 40 ألف شخص حتفهم خلال تمرد الحزب المستمر منذ 40 عاما ضد الدولة التركية.