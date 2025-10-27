تركيا تعتزم شراء 44 طائرة يوروفايتر تايفون من بريطانيا وقطر وعُمان

من إيجي توكساباي

أنقرة (رويترز) – اتفقت تركيا يوم الاثنين على شراء 20 طائرة يوروفايتر تايفون جديدة من بريطانيا مقابل ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.7 مليار دولار)، مما يُعزز العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي ويعزز الدفاعات الجوية التركية في حين أعلنت أنقرة أنها تسعى أيضا للحصول على 24 طائرة إضافية من دول الخليج.

ووقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في أول زيارة له إلى تركيا منذ توليه منصبه العام الماضي، الصفقة مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفها بأنها “لحظة تاريخية”. وقال أردوغان إن مشروعات مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية يمكن أن تتبع هذه الخطوة.

وتأتي هذه الصفقة، التي وصفها محللون بأنها باهظة الثمن في وقت تسعى فيه تركيا إلى الاستفادة من الطائرات الحربية المتطورة لسد الفجوة في هذا الإطار مع منافسيها الإقليميين وعلى رأسهم إسرائيل التي شنت ضربات في أنحاء متفرقة من الشرق الأوسط هذا العام.

وتزداد أوروبا تقاربا مع تركيا التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وهي من أكبر مصدري الطائرات المُسيرة المسلحة لتعزيز جناحها الشرقي وربما لدعم أي قوة استقرار مستقبلية عقب الحرب في أوكرانيا.

* خطط لشراء 24 طائرة تايفون إضافية من عُمان وقطر

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها شراء 12 طائرة تايفون إضافية من كل من سلطنة عُمان وقطر.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع في الأسبوع الماضي أن تركيا باتت قريبة من إبرام صفقة تحصل بموجبها فورا على 12 طائرة تايفون، لم تستخدم إلا قليلا، من كل من سلطنة عُمان وقطر لتلبية احتياجاتها العاجلة على أن تتسلم لاحقا طائرات جديدة من بريطانيا خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت لندن أن أنقرة ستتسلم أولى طائرات تايفون من دفعة مكونة من 20 طائرة في 2030. وأوضح ستارمر أن الصفقة، التي بدأت محادثاتها في 2023، تتضمن خيارا لشراء المزيد.

ووصف بوراك يلدريم، محلل الأمن والدفاع المقيم في إسطنبول، السعر البالغ ثمانية مليارات جنيه إسترليني بأنه “مرتفع للغاية” و “لم يسبق له مثيل” حتى لو شمل خيارات إضافية وذخائر وقطع غيار وتدريبا.

وقال يلدريم “إنهم يبيعون الطائرات بأسعار الفرقاطات. هذه الصفقة احتيال صريح. لا يمكن امتلاك طائرة مقاتلة مقابل 400 مليون جنيه إسترليني. إنهم يبيعون طائرة واحدة بسعر أربع”.

ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل ما شملته الصفقة بخلاف الطائرات.

ووقّعت تركيا وبريطانيا في يوليو الماضي اتفاقا مبدئيا لشراء 40 طائرة تايفون، وذلك بموافقة أعضاء كونسورتيوم يوروفايتر، ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي تمثلها شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

وزار أردوغان الأسبوع الماضي قطر وعُمان لمناقشة الخطة.

(الدولار = 0.7451 جنيه إسترليني)

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي‭ ‬)