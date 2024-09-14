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تركيا تعتقل متشددا من تنظيم الدولة الإسلامية يشتبه في تخطيطه لهجوم بكنيسة

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أنقرة (رويترز) – قالت وكالة المخابرات التركية يوم السبت إن السلطات ألقت القبض على متشدد من تنظيم الدولة الإسلامية يعتقد أنه ضالع في التخطيط لهجوم في كنيسة سانتا ماريا الإيطالية في إسطنبول هذا العام.

وأضافت أن المشتبه به، ويدعى فيسكان سولتاماتوف، يُعتقد أنه الشخصية الرئيسية وراء الهجوم الذي وقع في 28 يناير كانون الثاني 2024، مشيرة إلى إلقاء القبض عليه في عملية مشتركة مع الشرطة في إسطنبول.

وقالت الوكالة إنها تعتقد أيضا بأن سولتاماتوف هو الذي وفر السلاح المستخدم في الهجوم.

وقُتل مواطن تركي على يد اثنين من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داخل كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول في يناير كانون الثاني.

ونسق الهجوم على الكنيسة عناصر من جماعة ولاية خراسان، وهي فصيل تابع لتنظيم الدولة الإسلامية ينشط في أفغانستان. وألقت تركيا القبض على 48 شخصا في أبريل نيسان يعتقد أنهم على صلة بالهجوم.

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