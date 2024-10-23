تركيا تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني بعد هجوم قرب أنقرة أوقع خمسة قتلى و22 جريحا

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قُتل خمسة أشخاص وأُصيب 22 آخرون بجروح الأربعاء في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة وحمّلت الحكومة التركية مسؤوليته لحزب العمال الكردستاني الذي ما لبثت أن قصفت مواقع له في كل من العراق وسوريا.

ووقع الهجوم بينما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة البريكس في قازان في روسيا.

ودان إردوغان “الهجوم الشنيع”، بينما قدّم له بوتين تعازيه بالضحايا.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الداخلية علي يرلي كايا على منصة إكس عن مقتل ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى أنّ ثلاثة من المصابين جروحهم خطيرة.

وقال وزير الداخلية إنّه “تمّ تحييد” مهاجمين هما “امرأة ورجل”، مشيرا إلى أنّ العمل جارٍ لتحديد هويتيهما، من دون أن يشير إلى مهاجمين آخرين.

أفادت قناة “خبر تورك” عن احتجاز “رهائن” من دون مزيد من التفاصيل. ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن هذه العملية حتى الآن، في حين أعلنت وزارة العدل فتح تحقيق في الهجوم.

وبعيد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ قواتها قصفت “32 هدفا” لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق وسوريا ردّا على الهجوم.

وقالت الوزارة “عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تمّ تنفيذ عملية جوية ضدّ أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح”، مشيرة إلى أنّ هذه “العمليات الجوية مستمرة”.

وكانت قناة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة تحدثت عن هجوم انتحاري، مشيرة إلى أنّ “مجموعة من الإرهابيين” اقتحمت مدخل مقر الشركة و”فجّر أحدهم نفسه”.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن إطلاق نار أعقب الانفجار الذي وقع قرابة الرابعة بعد الظهر (13,00 ت غ).

من جهتها، نشرت صحيفة “صباح” على حسابها على موقع إكس صورا التقطتها كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى تُظهر شابا بيده ما يبدو أنها بندقية هجومية، وهو يصرخ قائلا “هذا أحد الإرهابيين الذين هاجموا الشركة”.

– إدانات –

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب تتصاعد أعقبها دخان أبيض أمام مدخل الشركة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة التركية.

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في اتصال هاتفي مع الرئيس رجب طيب إردوغان، عن دعم الحلف لتركيا.

وأدانت برلين “الهجوم الإرهابي المروّع”.

واستنكر وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو “الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت الشركة التركية لصناعات الفضاء (TUSAŞ) في أنقرة”.

وكتب على منصة إكس “رحم الله شهداءنا ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا”.

كذلك، أدان زعيم المعارضة أوزغور أوزيل الذي يقود حزب الشعب الجمهوري، “الهجوم الإرهابي”. وقال عبر منصة إكس “أدين الإرهاب بغض النظر عمّن يقف وراءه أو مِن أين يأتي”.

شكّلت إيرادات قطاع الصناعات الدفاعية، بما في ذلك المسيّرات مثل “بيرقدار”، نحو 80 بالمئة من صادرات تركيا في 2023، أي نحو 10,2 مليار دولار.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024، بلغت إيرادات صادرات الصناعات الدفاعية 3,7 مليار دولار، بزيادة 9,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وفقا لرئيس هيئة الصناعية الدفاعية التركية هالوك غورغون.

وأسفر آخر هجوم استهدف كنيسة في اسطنبول في كانون الثاني/يناير عن مقتل شخص وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وسبق أن نفذ حزب العمال الكردستاني، هجوما في أنقرة أمام مفوضية الشرطة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل المهاجمَين وإصابة شرطيَين بجروح.

بور-اش/ناش/ص ك-بم/سام