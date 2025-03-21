تسلسل زمني-تاريخ طويل من عدم الاستقرار في السودان بين انقلابات وحروب

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دبي (رويترز) – السودان، الذي يشهد حربا مستمرة منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه عسكرية، له تاريخ حافل بالحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والتمرد.

قال الجيش السوداني يوم الجمعة إنه سيطر بالكامل على القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، في أحد المكاسب الأكثر رمزية في معركته مع قوات الدعم السريع التي تهدد بتقسيم البلاد.

فيما يلي بعض أبرز الاضطرابات السياسية والصراع في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة.