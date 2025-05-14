تسلسل زمني-كيف تطورت الأزمة الليبية منذ انتفاضة 2011 reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 14 مايو 2025 - 14:42 1دقيقة (رويترز) – فيما يلي أهم المحطات خلال سنوات الفوضى والانقسام في ليبيا: قراءة معمّقة المزيد شؤون خارجية نحو 90 ألف شخص يغادرون سويسرا كل عام: من هم ولماذا يرحلون؟ طالع المزيدنحو 90 ألف شخص يغادرون سويسرا كل عام: من هم ولماذا يرحلون؟ المزيد صحيفة سويسرية:لهذه الأسباب تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن طالع المزيدصحيفة سويسرية:لهذه الأسباب تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن المزيد عيادات إطالة العمر: بدعة حديثة أم سرُّ الشيخوخة المفعمة بالصحة؟ طالع المزيدعيادات إطالة العمر: بدعة حديثة أم سرُّ الشيخوخة المفعمة بالصحة؟ المزيد ديمقراطية هكذا تُتخذ القرارات في الغرف المغلقة للحكومة الفدرالية طالع المزيدهكذا تُتخذ القرارات في الغرف المغلقة للحكومة الفدرالية المزيد شؤون خارجية ثمانية رسوم بيانية تشرح العلاقات الاقتصادية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي طالع المزيدثمانية رسوم بيانية تشرح العلاقات الاقتصادية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟ يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟ شارك في الحوار 02 مايو 2025 7 إعجاب 11 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟ في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟ شارك في الحوار 24 أبريل 2025 4 إعجاب 9 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟ ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟ شارك في الحوار 02 أبريل 2025 3 إعجاب 6 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة