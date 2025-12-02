The Swiss voice in the world since 1935
تشيكونغونيا وحمى الضنك يوديان بحياة 21 طفلا في كوبا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

توفي 33 شخصا من بينهم 21 طفلا في كوبا بسبب فيروسَي شيكونغونيا وحمى الضنك اللذين ينتقلان عن طريق البعوض منذ تموز/يوليو، وفق ما أفادت السلطات الاثنين.

وأوضحت نائبة وزير الصحة في كوبا كاريلدا بينيا للتلفزيون العام أن معظم الوفيات تعزى إلى حمى شيكونغونيا التي تسبب الحمى وآلام المفاصل التي يمكن أن تكون منهكة لكنها نادرا ما تكون قاتلة، في حين أودت حمى الضنك التي تشبه في أعراضها الإنفلونزا بحياة 12 شخصا.

وظهر فيروس شيكونغونيا في مقاطعة ماتانزاس في غرب كوبا في تموز/يوليو لكنه سرعان ما انتشر إلى كل مقاطعات البلاد ال15 التي يبلغ عدد سكانها 9,7 ملايين نسمة.

وفي الوقت نفسه، تواجه الجزيرة الشيوعية تفشي مرض حمى الضنك، فيما تعاني كوبا من أجل الحصول على المياه النظيفة والغذاء والوقود والأدوية خلال أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.

وتمكّنت كوبا، المعروفة بخبرتها الطبية والصيدلانية من توجيه ضربة سريعة لتفشي حمى شيكونغونيا السابقة في العام 2014.

لكن هذه المرة، أفادت البلاد بأن تفشي المرض خرج عن نطاق السيطرة بسبب “الافتقار إلى النظافة وتراكم النفايات” وقيام الناس بجمع المياه في خزانات لمواجهة أزمة نقص مياه الصنبور النظيفة.

ومع خضوع البلاد لعقوبات أميركية وتدمير قطاع السياحة الحيوي بسبب كوفيد-19، أدى نقص العملة الأجنبية إلى انخفاض حاد في الخدمات الطبية وبرامج الوقاية في كوبا مثل تبخير البعوض.

رد/الح

