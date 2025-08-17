تشييع فلسطيني قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية

شيّع عشرات الفلسطينيين في قرية المغيّر شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة الأحد، الشاب حمدان أبو عليا الذي قّتل برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء السبت “استشهاد الشاب حمدان موسى محمد أبو عليا (18 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة المغير شمال رام الله”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن “إرهابيين” ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه جنوده أثناء “نشاط مشترك” للجيش وقوات الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود في القرية.

وأضاف في معرض رده على استفسارات فرانس برس “رد الجنود بإطلاق النار نحو المهاجمين لإزالة التهديد وتم تأكيد إصابة أحدهم”.

وحمّل المشيعون جثمان الشاب الذي لُف رأسه بالكوفية الفلسطينية وجابوا شوارع القرية الفلسطينية، مرددين هتافات مثل “بالروح بالدم نفديك يا شهيد”، كما رفعوا العلم الفلسطيني ورايات حركتي فتح وحماس.

ووصل الجثمان إلى منزل العائلة لإلقاء نظرة الوداع.

وقال موسى أبو عليا والد الشاب “أوجه رسالة لجميع أحرار العالم أن كفى خذلانا، وكفى ذلا، وكفى إهانة، وأقول لهم: إذا كنتم تعتقدون أن لا أحد يساند الشعب الفلسطيني، فإننا نعتمد على الله سبحانه وتعالى”.

وأضاف الأب الذي تحدث لفرانس برس بحرقة “مهما قتلوا، الزمن بيننا، مستحيل أن نتخلى عن أرضنا، قسموا أرضنا إلى (ج) و(ب)، هذه أرض فلسطينية محتلة”.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967.

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 971 فلسطينيا، بينهم مسلحون، على أيدي القوات أو المستوطنين الاسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

في الفترة ذاتها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيليا بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

