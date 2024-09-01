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تعداد عام للسكان في العراق في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر

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دعت السلطات العراقية سكان البلاد الأحد الى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.

والتعداد الذي تعده وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15 محافظة مستثنيا المحافظات الثلاث التي تشكل حاليا إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مطلع آب/اغسطس “أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة”.

وفي اجتماع الأحد ترأسه السوداني، جرى بحث ومتابعة التحضيرات الجارية واتخاذ “جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء”.

وافاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه تقرر “فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل”.

وأشار الى “معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر”.

وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان في شمال البلاد.

ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.

وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل عشر سنوات في العراق. ولكن تعذر اجراؤه منذ 1997.

ع ك/ب ق

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