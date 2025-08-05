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تعيين علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مجددا

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عين علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي.

ولاريجاني من كبار مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ويأتي تعيينه في ظل تغييرات مؤسسية أعقبت حربا جوية استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو حزيران، والتي مثلت أخطر تحد أمني تواجهه الجمهورية الإسلامية منذ حربها مع العراق في عهد صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي.

شغل لاريجاني، العضو السابق في الحرس الثوري، المنصب الأمني الرفيع نفسه من 2005 إلى 2007، وترأس البرلمان من 2008 إلى 2020.

وهو الآن يحل محل علي أكبر أحمديان، الذي أصبح أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في 2023.

وأعادت إيران يوم الأحد إحياء مجلس الدفاع الذي يعود إلى حقبة حرب العراق لمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات قواتها المسلحة على نحو مركزي.

يرأس الرئيس الإيراني كلا من مجلس الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

(إعداد محمد عطية وعلي خفاجي للنشرة العربية)

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