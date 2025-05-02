تقارير إعلامية: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يدعم خطط توسيع عملية غزة

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القدس (رويترز) – قالت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة إن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من الدلائل على أن محاولات وقف القتال وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس لم تحرز أي تقدم.

وجاء هذا القرار بعد تصريحات من كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير هذا الأسبوع، أشارا فيها إلى أن إسرائيل تعتزم تكثيف الحملة في غزة.

ومنذ انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار في مارس آذار، تقيم القوات الإسرائيلية مناطق عازلة واسعة في غزة، وتحصر السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت في وسط القطاع وعلى طول الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.

ونقلت شبكة واي نت، إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله “ما دامت حماس (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة”.

وامتنع متحدث باسم مكتب نتنياهو عن التعليق على هذه التقارير التي أفادت بأن القرار سيوافق عليه مجلس الوزراء بكامل هيئته يوم الأحد.

وقال نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل تسعى إلى استعادة رهائنها الذين يعتقد أن نحو 24 منهم على قيد الحياة، لكن هدفها النهائي في غزة ما زال يتمثل في إلحاق الهزيمة بحماس.

وأضاف “في الحرب، هناك هدف نهائي، وهذا الهدف النهائي هو الانتصار على أعدائنا”.

ولم تبد إسرائيل أو حماس استعدادا للتراجع عن المطالب الأساسية، على الرغم من الجهود التي يبذلها وسطاء مصريون وقطريون للعودة لوقف إطلاق النار. ويلقي كل طرف على الطرف الآخر مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق.

وتريد إسرائيل استعادة 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، وتصر على ضرورة نزع سلاح حماس واستبعادها من أي دور في حكم القطاع في المستقبل، وهو شرط ترفضه حماس.

وأصرت حماس التي تدير غزة منذ عام 2007، على الموافقة على إنهاء دائم للقتال وانسحاب القوات الإسرائيلية كشرط للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراح الرهائن.

وأصدر مكتب نتنياهو في وقت سابق بيانا نفى فيه أن يكون قد رفض اقتراحا لوقف إطلاق النار طرحه وسطاء مصريون، وقال إن حماس تقف عائقا أمام التوصل إلى اتفاق لوقف القتال.

وقال القادة الإسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتصعيد عملياته في غزة في غضون فترة قصيرة.

وقال زامير في مراسم احتفال بذكرى إعلان دولة إسرائيل يوم الخميس “سنستخدم كل القوة المتاحة لنا، وسنزيد من وتيرة وكثافة العملية، وإذا تطلب الأمر سنفعل ذلك في القريب العاجل”.

وواصلت إسرائيل ضرباتها يوم الجمعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الضربات تسببت في مقتل 25 فلسطينيا على الأقل.

وبدأت الحملة الإسرائيلية بعد هجوم شنه مسلحون بقيادة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز 251 آخرين كرهائن.

وأدت الحملة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير غزة كما تحذر منظمات الإغاثة من أن الحصار الإسرائيلي يهدد بكارثة إنسانية.