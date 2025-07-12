تقارير عن مقتل 17 عند نقطة مساعدات وخلاف حول انسحاب قوات إسرائيل من غزة

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القاهرة/القدس/غزة (رويترز) – قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة على المفاوضات في الدوحة يوم السبت إن المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة متعثرة حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وعلى الرغم من ذلك، أضافت المصادر أن من المتوقع استمرار المحادثات غير المباشرة حول مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

وفي غزة، قال مسعفون إن 17 شخصا كانوا يحاولون الحصول على مساعدات غذائية قُتلوا يوم السبت عندما فتحت قوات إسرائيلية النار عليهم.

وهذه أحدث واقعة إطلاق نار يسقط خلالها عدد كبير من القتلى في محيط مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت الأمم المتحدة إن تلك الوقائع شهدت مقتل نحو 800 شخص في ستة أسابيع.

وقال شهود لرويترز إن القتلى تلقوا رصاصات في الرأس والجذع. ورأى شهود من رويترز جثثا ملفوفة في أكفان بيضاء بينما كان أفراد عائلاتهم يبكون في مستشفى ناصر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت طلقات تحذيرية وإن مراجعته للواقعة لم تجد دليلا على وقوع إصابات بنيران جنوده.

ويوجد وفدان من إسرائيل وحماس في قطر منذ يوم الأحد الماضي ضمن مساع جديدة لإبرام اتفاق ينطوي على إطلاق سراح الرهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية ومناقشات حول إنهاء الحرب بالكامل.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق قريبا. لكن المصادر الإسرائيلية والفلسطينية تحدثت عن قضايا عالقة منذ فترة طويلة لا تزال دون حل.

وقال مصدر فلسطيني إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفضت خرائط الانسحاب التي اقترحتها إسرائيل لأنها ستترك نحو 40 بالمئة من الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، ومنها كل منطقة رفح الجنوبية ومناطق أخرى في شمال وشرق غزة.

وذكر مصدران إسرائيليان أن حماس تريد أن تتراجع إسرائيل إلى الخطوط التي كانت تسيطر عليها في وقف إطلاق النار السابق قبل أن تستأنف هجومها في مارس آذار.

وقال المصدر الفلسطيني إن الأمور المتعلقة بالمساعدات وضمانات إنهاء الحرب تمثل تحديا أيضا، مضيفا أن الأزمة قد تحل بمزيد من التدخل الأمريكي.

وتطالب حماس منذ فترة طويلة بإنهاء الحرب قبل أن تفرج عن الرهائن المتبقين، فيما تصر إسرائيل على عدم إنهاء القتال إلا عندما يتم الإفراج عن جميع الرهائن وتدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية.