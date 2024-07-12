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تقرير: مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي يقر تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية

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القدس (رويترز) – ذكر موقع واي نت الإسرائيلي الإخباري يوم الجمعة أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لتمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إلى 36 شهرا بدلا من 32 شهرا حاليا.

وأفاد الموقع بعد اجتماع للمجلس في وقت متأخر من يوم الخميس بأن تمديد المدة سيسري لثمان سنوات المقبلة.

وقال إن هذا الإجراء سيطرح على الأرجح للتصويت في اجتماع لمجلس الوزراء بكامل هيئته يوم الأحد.

وقال القادة العسكريون الإسرائيليون إنهم بحاجة إلى تعزيز القوة البشرية حتى يتمكنوا من مواصلة الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة والمواجهات مع جماعة حزب الله في لبنان.

وفي تحرك منفصل، ​​تعتزم إسرائيل إرسال إشعارات تجنيد إلى الآلاف من طلاب المعاهد الدينية المتزمتة الذين كانوا معفيين من أداء الخدمة العسكرية.

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