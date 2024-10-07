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تقرير في “ذي تلغراف” البريطانية عن اقتراب استحواذ مالك “ذي نيويورك صن” عليها

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اقترب مالك موقع “ذي نيويورك صن” The New York Sun الإخباري الأميركي من التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على صحيفة “ذي تلغراف” The Telegraph البريطانية المحافظة لقاء 550 مليون جنيه إسترليني (719 مليون دولار)، بحسب تقرير نشرته الاثنين هذه الجريدة التي تسعى منذ عام إلى إيجاد مشترٍ.

ونقلت “ذي تلغراف” عن مصادر مطلعة على الملف أن مالك “ذي نيويورك صن” منذ عام 2021 دوفيد إيفوني سيجري “مفاوضات حصرية مع مجموعة “ريدبيرد آي ام آي” (Redbird IMI) التي تمتلك راهنا حقوق الصحيفة “ليصبح مالكها في الأيام المقبلة”.

وكان مصرف “لويدز” البريطاني طرح للبيع في تشرين الأول/أكتوبر 2023 المجموعة الصحافية التي تملكها منذ عام 2004 عائلة باركلي الثرية، لتأمين سداد ديونها الضخمة.

وتوصلت مجموعة “ريدبيرد آي ام آي” المشتركة بين صندوق “ريدبيرد” (Redbird) الأميركي والشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) في أبوظبي، إلى اتفاق مع عائلة باركلي في نهاية عام 2023، سدّدت بموجبه المجموعة ديون الاسرة في مقابل الاستحواذ على “تلغراف ميديا غروب”.

لكنّ احتمال تملّك صندوق إماراتي واحدة من أكثر المطبوعات نفوذا في المملكة المتحدة أثار قلق المدافعين عن حرية الصحافة وحكومة المحافظين التي أعلنت في آذار/مارس عن عزمها على إصدار تشريع لمنع دول أجنبية من الاستحواذ على صحف بريطانية.

وصرفت “ريدبيرد آي ام آي” النظر عن الاستحواذ على المجموعة، وتحاول حاليا استرداد أموالها عبر إيجاد مشتر.

واشترى مالك صندوق التحوط “بول مارشال” في ايلول/سبتمبر الفائت لقاء مئة مليون جنيه استرليني مجلة “ذي سبيكتيتر” الأسبوعية البريطانية المملوكة لمجموعة “ذي تلغراف” التي تصف نفسها بأنها أقدم مجلة في العالم. 

أأد/ب ح/جك

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