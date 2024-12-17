تقرير يتوقع أنّ تبلغ إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات في 2028 نحو 27 مليار دولار

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توقع تقرير لشركة “بوسطن كونسلتينغ غروب” العالمية للاستشارات الإدارية أن ينمو قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لتصل إيراداته الكلية إلى 27,3 مليار دولار بحلول العام 2028، وذلك رغم تباطؤ نموه على المستوى العالمي، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة مساء الإثنين نقلا عن أحدث تقرير لـ”بوسطن كونسلتينغ غروب”، حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024 أن “دولة الإمارات تواصل قيادتها لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من جهودها الرائدة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي واستثماراتها الاستراتيجية في القطاع المالي”.

وأفاد التقرير المعنون “الفرص تُحالف الجراءة” بأن “قطاع المدفوعات في دولة الإمارات شهد نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، إذ إنه منذ عام 2018 إلى عام 2023، نمت إيرادات المدفوعات من 9,8 مليار دولار إلى 18.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13,8%”.

وذكرت الوكالة نقلا عن التقرير “بحلول العام 2028، فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات إلى نحو 27,3 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% على مدى السنوات الخمس المقبلة”.

ويُتوقع كذلك “ارتفاع المعاملات في الإمارات من 1,7 مليار معاملة في عام 2023 إلى أكثر من 3,1 مليار معاملة دفع بحلول عام 2028، ما يمثل زيادة بنسبة 78%”، بحسب التقرير الذي “توقع استمرار هذا التوسع في الإمارات مدفوعاً بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى الرقمية”.

هت/الح