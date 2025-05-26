تقييم مشترك: لا يمكن استخدام سوى أقل من 5% من الأراضي الزراعية في غزة

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جنيف (رويترز) – أظهر تقييمٍ للأمم المتحدة نُشر يوم الاثنين أنه لا يمكن زراعة سوى أقل من خمسة بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الأضرار والقيود المفروضة على الحركة مما “يزيد من تدهور القدرة على إنتاج الغذاء وخطر المجاعة في المنطقة”.

وقالت بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التي أعدت التقييم بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية “هذا المستوى من الدمار لا يقتصر على فقدان البنية التحتية، بل يمثل انهيارا لنظام الأغذية الزراعية في غزة وشرايين الحياة”.