The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

تقييم مشترك: لا يمكن استخدام سوى أقل من 5% من الأراضي الزراعية في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – أظهر تقييمٍ للأمم المتحدة نُشر يوم الاثنين أنه لا يمكن زراعة سوى أقل من خمسة بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الأضرار والقيود المفروضة على الحركة مما “يزيد من تدهور القدرة على إنتاج الغذاء وخطر المجاعة في المنطقة”.

وقالت بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التي أعدت التقييم بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية “هذا المستوى من الدمار لا يقتصر على فقدان البنية التحتية، بل يمثل انهيارا لنظام الأغذية الزراعية في غزة وشرايين الحياة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
6 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية