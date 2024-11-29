تمديد ولاية نغوزي أوكونجو إيويالا على رأس منظمة التجارة العالمية

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أعيد تعيين النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا الجمعة مديرة عامة لمنظمة التجارة العالمية لولاية ثانية.

وقالت المنظمة في بيان إثر اجتماع مغلق لمجلسها العام في مقرها في جنيف “قرر أعضاء منظمة التجارة العالمية تكليف نغوزي أوكونجو إيويالا لفترة ثانية من أربع سنوات كمديرة عام لمنظمة التجارة العالمية”، على أن تبدأ ولايتها الجديدة في الأول من أيلول/سبتمبر 2025.

وتأتي إعادة التعيين هذه قبل أقل من شهرين من تنصيب دونالد ترامب الذي يعلن رفضه الامتثال لقواعد التجارة الدولية.

وإيويالا هي أول امرأة وأول إفريقية ترأس منظمة التجارة العالمية التي تضم 166 عضوا، وكانت المرشحة الوحيدة للمنصب.

وقال مصدر مطلع على المناقشات قبل التعيين إن الأعضاء “يشعرون بالقلق من أنه إذا لم يعد تعيينها الآن… من الممكن أن تقوم إدارة ترامب بعد ذلك بإبطاء الأمور”، لأن المدير العام يُعيَّن تقليديا بالإجماع.

وهذا ما سمح لدونالد ترامب عام 2020 بعرقلة ترشحها وحرمان المنظمة من مدير على مدى أشهر حتى تولي جو بايدن منصبه.

وتنتهي الولاية الأولى لإيويالا البالغة 70 عاما في نهاية آب/أغسطس 2025، لكن تم تقديم إجراءات التجديد بناء على طلب الدول الإفريقية لتسهيل الاستعدادات للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون عام 2026.

اب/ص ك/الح