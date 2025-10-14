The Swiss voice in the world since 1935
توجيهات بإقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توجيهاته بإقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة الجمعة، قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، طلبا لنزول الغيث، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد الأسبوع الماضي أن تنخفض درجات الحرارة، وأن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، يتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة. وشهدت مناطق متفرقة من الإمارات هطول أمطار خلال اليومين الماضيين.

