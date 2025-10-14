توجيهات بإقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توجيهاته بإقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة الجمعة، قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، طلبا لنزول الغيث، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد الأسبوع الماضي أن تنخفض درجات الحرارة، وأن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، يتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة. وشهدت مناطق متفرقة من الإمارات هطول أمطار خلال اليومين الماضيين.

