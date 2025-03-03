تورك: قلقون من “تحول جذري” في سياسة أمريكا وممارسات إسرائيل بالضفة الغربية

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جنيف (رويترز) – عبر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الاثنين عن قلق عميق بسبب “تحول جذري” في توجهات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب وممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تورك إنه قلق من استخدام الأسلحة والأساليب العسكرية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الدبابات والضربات الجوية، ومنزعج من تدمير وإخلاء مخيمات لاجئين وتوسيع المستوطنات غير القانونية والقيود الصارمة على التنقل ونزوح عشرات الآلاف.

وتابع قائلا “يجب أن تتوقف تحركات إسرائيل الأحادية وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية”، مشيرا إلى أن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

كما حذر تورك من مغبة استغلال لغة خطاب تتسبب في انقسامات لخداع واستقطاب الناس وتقسيمهم.

وقال تورك “تمتعنا بدعم من الحزبين في الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان على مدى عقود عديدة… أنا الآن قلق للغاية بشأن التحول الجذري في التوجه محليا ودوليا” دون أن يذكر ترامب بالاسم.

وتابع قائلا “السياسات التي ترمي لحماية الناس من التمييز يشار إليها الآن على أنها تمييزية… لغة خطاب تتسبب في الانقسامات تستغل للإرباك والخداع والاستقطاب. هذا يؤدي إلى الخوف والقلق لدى الكثيرين”.

وعبر تورك أيضا عن قلقه بشأن التراجع في مجال المساواة بين الجنسين وتزايد استخدام التضليل والترهيب والتهديدات ضد الصحفيين والمسؤولين الحكوميين.

وخطاب تورك في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تضمن أكثر تصريحاته قوة حتى الآن بشأن تبعات السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية.

ومنذ توليه السلطة في 20 يناير كانون الثاني، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتفكيك وإيقاف برامج لدعم التنوع والمساواة والشمول في مؤسسات اتحادية وفي القطاع الخاص. كما أوقف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية 90 يوما لحين مراجعة إدارته لمدى مناسبتها لسياسة “أمريكا أولا”.