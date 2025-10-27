توقعات بزيارة الموفدة الأمريكية أورتاجوس للبنان وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

بيروت (رويترز) – ذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع وصول الموفدة الأمريكية مورجان أورتاجوس إلى بيروت يوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين بشأن نزع سلاح جماعة حزب الله، وسط مخاوف في لبنان من أن تشن إسرائيل حربا جوية جديدة على الجماعة.

وتأتي هذه المخاوف بعد أيام من تكثيف الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص، معظمهم من أعضاء حزب الله، وفقا لمصادر أمنية لبنانية.

ويخشى لبنان أن يكون القصف مقدمة لحملة جوية إسرائيلية موسعة على البلاد، رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر تشرين الثاني 2024 بهدف إنهاء الحرب التي استمرت عاما بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان.

ومن المتوقع أن تحضر أورتاجوس، نائبة مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اجتماعا يوم الأربعاء لمراجعة جهود الجيش اللبناني لإزالة مخابئ أسلحة حزب الله في جنوب البلاد، تماشيا مع هدنة 2024.

وحذر مبعوث أمريكي آخر هو توم باراك الأسبوع الماضي من أن حزب الله قد يجد نفسه في مواجهة جديدة مع إسرائيل إذا لم تتحرك السلطات اللبنانية سريعا لنزع سلاح الجماعة بالكامل، وهو ما يرفضه حزب الله حتى الآن.

وأسفرت غارة إسرائيلية يوم الأحد عن مقتل شخص قالت إسرائيل إنه تاجر أسلحة تابع لحزب الله. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الرجل، ويُدعى علي الموسوي، هو أكبر مسؤول في الجماعة يتم قتله منذ وقف إطلاق النار.

ويوم الأحد أيضا، أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أنها “حيّدت” طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق إحدى دورياتها في جنوب لبنان “بطريقة عدوانية”.

وقال مصدر مطلع على الواقعة لرويترز إن قوات حفظ السلام أطلقت النار على الطائرة المسيرة بدلا من إسقاطها بأجهزة التشويش لأنها اعتُبرت تهديدا، وإن دبابة إسرائيلية أطلقت بعد ذلك طلقة تحذيرية بالقرب من قوات حفظ السلام.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة كانت تقوم “بنشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع” ولم تكن تشكل تهديدا.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قامت بعد ذلك بإلقاء قنبلة يدوية على المنطقة التي شهدت إسقاط المسيرة لكنها “لم تطلق النار” صوب قوات الأمم المتحدة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن غاراته المستمرة في لبنان تستهدف المحاولات التي يقوم بها حزب الله لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في الجنوب. وينفي الحزب أي محاولات من هذا القبيل.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد شيرين عبد العزيز ومروة غريب للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)