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تيسلا تعتزم إطلاق خدمتها لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في 22 حزيران/يونيو

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أعلن رئيس “تيسلا” إيلون ماسك الثلاثاء أن الشركة قد تُطلق أول خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية في 22 حزيران/يونيو، لكنه لم يكن حاسما بسبب مخاوف مرتبطة بـ”السلامة”.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن الإطلاق قد يحدث الخميس، بعد تأجيلات عدة.

وكتب إيلون ماسك في رسالة عبر منصته “إكس”، ردا على سؤال أحد المستخدمين، أن الإطلاق “سيكون مبدئيا في 22 حزيران/يونيو”.

وأضاف “نحن قلقون للغاية بشأن السلامة، لذا قد يتغير التاريخ”.

كما لفت ماسك إلى أنه في 28 حزيران/يونيو، ستنتقل سيارة من صنع تيسلا، ذاتيا “للمرة الأولى” من المصنع إلى منزل المشتري.

ميل/جك/رك

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